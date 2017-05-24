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Финал ЛЕ: болельщики в Минске почтили память погибших в Манчестере
24.05.2017 22:31 — Разное | Sputnik Беларусь
В среду, 25 мая, на "Френдс Арене" в Стокгольме (Швеция) состоится финал Лиги Европы УЕФА. В решающем поединке сразятся английский "Манчестер Юнайтед" и голландский "Аякс". Перед стартовым свистком футболисты обеих команд минутой молчания почтили память погибших
© AP/ Peter Byrne
К акции присоединился также официальный фанклуб "Манчестер Юнайтед" в Минске, который собрался для просмотра поединка в одном из столичных ресторанов.
Напомним, теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, в результате взрыва 22 человека погибли, около 120 получили ранения. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ и ряде других государств).
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Минские болельщики перед началом финального матча Лиги Европы почтили память жертв теракта в Манчестере. Смотрите на видео очевидца, как прошла минута молчания.
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