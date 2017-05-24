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Видеофакт: Бандерас предстал в образе тореадора на показе мод в Каннах

24.05.2017 22:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Бандерас вышел на подиум в рамках благотворительного показа Fashion for Relief, где он шокировал публику. Испанский артист, появившийся в черном костюме, неожиданно снял пиджак, подкладка которого была похожа на мулету тореадора.

Видеофакт: Бандерас предстал в образе тореадора на показе мод в Каннах
© REUTERS Leonhard Foeger
Магазины Zara и Bershka могут появиться в Минске уже в августе

При этом Бандерас изобразил движения, которые используют матадоры в ходе схватки с быком.

Мероприятие, организуемое британской супермоделью Наоми Кэмпбелл, стало 12-м по счету и вторым — в Каннах. Задумка Fashion for Relief — указать на экологические и гуманитарные проблемы посредством моды. В мероприятии традиционно принимают участие известные дизайнеры, актеры и другие знаменитые персоны.

 
Теги: Минск
 
 
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Известный голливудский актер Антонио Бандерас устроил перформанс на показе мод Наоми Кэмпбелл в Каннах. Смотрите на видео, как актер "отжигал" на подиуме.

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