Кобяков на встрече с Uber: мы тоже не в стороне от столбовой дороги

В среду, 24 мая, премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков встретился с генеральным директором компании Uber по Европе, Ближнему Востоку и Азии Пьером-Димитри Гор-Коти. Во время переговоров стороны обсудили создание центра научно-технических разработок компании в нашей стране и сотрудничество с Парком высоких технологий.

Корпорация Uber является одной из ведущих в мире в организации перевозок при помощи приложений и может стать стратегическим партнёром при внедрении технологии беспилотных автомобилей в Беларуси. Во время встречи с руководством подразделения Uber премьер-министр Беларуси гарантировал сервису содействие в регулировании работы и решение правовых вопросов.



© REUTERS Toby Melville Uber рассказал подробности встречи с Кобяковым

"За сравнительно небольшой промежуток времени (около полутора лет) выстроена интересная, комфортная для людей платформа, позволяющая качественно, по хорошим ценам перевозить пассажиров. Здесь выигрывает не только пассажир — это главная цель, в то же время улучшается прозрачность, повышается сбор налогов за этот вид деятельности. Это тоже очень важно для государства", — сказал Кобяков.

Наша страна рассчитывает на долгосрочное и стратегическое сотрудничество с компанией Uber, подчеркнул премьер-министр Беларуси, отметив, что "Республика Беларусь в сфере высоких технологий тоже не находится в стороне от столбовой дороги".

В свою очередь, директор ПВТ Всеволод Янчевский напомнил о неоднократных поручениях президента страны Александра Лукашенко о внедрении инновационных технологий в Беларуси.

"Беларусь должна не просто не отстать, а, желательно, быть в центре всех крупных технологических изменений. Об этом неоднократно говорил и поручал это делать глава государства. И наше сотрудничество с Uber и другими мировыми компаниями в том и состоит, чтобы Беларусь шагала в ногу с огромными технологическими изменениями, которые происходят в мире", — сказал Янчевский.

Компания Uber появилась на рынке в 2009 году и в настоящее время работает более чем в 570 городах 78 стран.

В Минске Uber появился в ноябре 2015 года, но спустя несколько месяцев столичные таксисты обвинили сервис в демпинге. С 2017 года МНС Беларуси обязал компанию уплачивать НДС в размере 20%. Налог взимается с суммы вознаграждений самой компании Uber — то есть 20% от 25% оплаты каждой поездки. Таким образом, с каждой оплаты казна государства будет пополняться на 5% от стоимости поездки.

Другим проблемным вопросом является правовое поле работы Uber: сервис по вызову машин не является такси, из-за чего каждый клиент обязан подписывать с водителями договор фрахтования, что усложняет работы компании.

Заявления премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова и директора Парка высоких технологий Всеволода Янчевского слушайте на радио Sputnik Беларусь.