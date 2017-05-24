Видеофакт: быки отбили своего сородича от напавших на него львов

Кадры инцидента в начале апреля зафиксировала камера в южноафриканском Национальном парке Крюгера. Лев и львица во время охоты напали на отделившегося от стада быка.



© Pixabay Бешеная лиса забежала в Гродно

Хищники уже успели повалить свою жертву на землю, однако быку на помощь подоспело остальное стадо и прогнало львов.

Национальный парк Крюгера — старейший нацпарк в ЮАР и назван в честь президента Трансвааля Пауля Крюгера. Общая протяженность территории парка — 340 километров.