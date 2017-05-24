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Видеофакт: быки отбили своего сородича от напавших на него львов
24.05.2017 20:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Кадры инцидента в начале апреля зафиксировала камера в южноафриканском Национальном парке Крюгера. Лев и львица во время охоты напали на отделившегося от стада быка.
© Pixabay
Хищники уже успели повалить свою жертву на землю, однако быку на помощь подоспело остальное стадо и прогнало львов.
Национальный парк Крюгера — старейший нацпарк в ЮАР и назван в честь президента Трансвааля Пауля Крюгера. Общая протяженность территории парка — 340 километров.
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Бык был практически "в лапах" у прайда, однако остальное стадо сумело прогнать хищников и вызволить своего сородича. Смотрите кадры схватки со львами.
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