ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Моуринью: В футболе много поэтов, но поэты редко выигрывают титулы

25.05.2017 01:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениями от победы над «Аяксом» в финальном матче Лиги Европы.


Фото: twitter.com/ManUtd

— Очень тяжелый сезон подошел к концу, но он получился очень хорошим. Мы предпочли достичь Лиги чемпионов таким образом, а не пытаться финишировать четвертыми, третьими или вторыми в АПЛ. У нас была цель, мы вернулись в Лигу чемпионов, выиграв титул. Важный титул. Теперь у клуба есть все титулы в мировом футболе. Мы боролись за это с самого начала.

Мы всегда думали, что можем выиграть Лигу Европы. Сейчас мы довольны собой. Мы играли разумно и рационально, «МЮ» был намного сильнее соперника. В футболе много поэтов, но поэты редко выигрывают титулы. Мы знали, в чем именно у команды есть преимущество, и использовали слабости соперника, — сказал Моуринью.

Тренер «Аякса»: Футбол в финале Лиги Европы с «МЮ» был скучным

Главный тренер «Аякса» Петер Бос прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы.

— Естественно, я разочарован. В финалах играют для того, чтобы выиграть. Мы сегодня этого не сделали. В этом матче я не увидел тот «Аякс», который привык видеть. Который хорошо бы играл, шел в высокий прессинг, доминировал.

Прессинговать сложно, потому что «Манчестер» не рисковал, играл в длинный пас. Футбол был скучным. Не было хороших шансов с обеих сторон. Мы легко теряли мяч, а когда били — наши удары были блокированы. Было очень сложно играть с такой хорошо организованной командой. Особенно во второй половине встречи.

Мы вышли из раздевалки и сразу же пропустили с углового. Мы были не очень хороши. Лучший шанс забить был прямо перед концовкой встречи, но мы его не реализовали. Мои поздравления «Манчестер Юнайтед», — передает слова Боса корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поделился впечатлениями от победы над "Аяксом" в финальном матче Лиги Европы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Ирландии ищут на работу человека, который должен обнимать котов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика