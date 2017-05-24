Моуринью: В футболе много поэтов, но поэты редко выигрывают титулы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениями от победы над «Аяксом» в финальном матче Лиги Европы.



Фото: twitter.com/ManUtd

— Очень тяжелый сезон подошел к концу, но он получился очень хорошим. Мы предпочли достичь Лиги чемпионов таким образом, а не пытаться финишировать четвертыми, третьими или вторыми в АПЛ. У нас была цель, мы вернулись в Лигу чемпионов, выиграв титул. Важный титул. Теперь у клуба есть все титулы в мировом футболе. Мы боролись за это с самого начала.

Мы всегда думали, что можем выиграть Лигу Европы. Сейчас мы довольны собой. Мы играли разумно и рационально, «МЮ» был намного сильнее соперника. В футболе много поэтов, но поэты редко выигрывают титулы. Мы знали, в чем именно у команды есть преимущество, и использовали слабости соперника, — сказал Моуринью.

Тренер «Аякса»: Футбол в финале Лиги Европы с «МЮ» был скучным

Главный тренер «Аякса» Петер Бос прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы.

— Естественно, я разочарован. В финалах играют для того, чтобы выиграть. Мы сегодня этого не сделали. В этом матче я не увидел тот «Аякс», который привык видеть. Который хорошо бы играл, шел в высокий прессинг, доминировал.

Прессинговать сложно, потому что «Манчестер» не рисковал, играл в длинный пас. Футбол был скучным. Не было хороших шансов с обеих сторон. Мы легко теряли мяч, а когда били — наши удары были блокированы. Было очень сложно играть с такой хорошо организованной командой. Особенно во второй половине встречи.

Мы вышли из раздевалки и сразу же пропустили с углового. Мы были не очень хороши. Лучший шанс забить был прямо перед концовкой встречи, но мы его не реализовали. Мои поздравления «Манчестер Юнайтед», — передает слова Боса корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.