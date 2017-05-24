В Ирландии ищут на работу человека, который должен обнимать котов

В Ирландии появилась необычная вакансия – дублинская ветеринарная клиника ищет человека, который будет обнимать котов. Об этом сообщается на сайте клиники justcats.ie.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Единственная ветеринарная клиника в Дублине для кошек ищет сотрудника для работы с дружелюбным "кошачьим персоналом". Сообщается, что идеальный кандидат должен иметь нежные руки, способные ласкать и гладить кошек в течение длительных периодов времени.

Также соискателю нужно понимать мурлыкание и различать его виды.

Главное требование клиники — иметь квалификацию в ветеринарной сфере. "Вы безумно любите кошек? Вы считали котят прежде, чем заснули? Вы кормите бездомных кошек в своей местности? Если вы ответите "да" на некоторые или на все эти вопросы, как насчет работы с кошками", - говорится в описании вакансии.

Главное задание "обнимальщика" котов - успокаивать самых встревоженных и нервных пациентов клиники.