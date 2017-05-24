Как местные администрации помогают людям с инвалидностью





Власти в белорусских регионах местные при оказании поддержки людям с инвалидностью в большой степени ориентируются на разработанные в вышестоящих органах планы и установленные бюджетные рамки.

Об этом идет речь в исследовании «Потенциал и возможности внедрения механизмов локального планирования в белорусских регионах для обеспечения уважения, поощрения и полноты реализации прав людей с инвалидностью». Оно было проведено Центром европейской трансформации ( ЦЕТ ), по инициативе Офиса по правам людей с инвалидностью в рамках кампании «Повестка 50».Исследование было презентовано в ходе прошедшего в Минске круглого стола, посвященного имплементации в Беларуси Конвенции ООН по правам людей с инвалидностью. Отдельная часть работы посвящена деятельности вертикали в белорусских райцентрах.

Как отмечают исследователи, местные власти курируют широкий спектр сфер, влияющих на жизнь людей с инвалидностью: образование, трудоустройство, социальная помощь, медицинское обеспечение, культура и многое другое. Однако деятельность в этих сферах, направленная на людей с инвалидностью, определяется рамкой социальной защиты и сводится, в основном, к предоставлению разного рода услуг. Несмотря на то, что общую рамку для деятельности местных властей в отношении людей с инвалидностью задают государственные программы, их реализация в исследованных городах различается, под влиянием таких факторов как бюджет, уровень заинтересованности местных властей, а также наличие в городе других активных субъектов (чаще всего, общественных организаций).

Отделы социальной защиты населения

В частности, отделы социальной защиты населения в райцентрах отвечают, кроме социальных выплат, за работу по преобразованию городской среды в безбарьерную и за труд и занятость людей с инвалидностью. Как отмечают исследователи, проблема в сфере преобразования городской среды в безбарьерную заключается в том, что различные меры применяются изолированно, вследствие чего эффект на развитие доступности среды оказывается минимальным.

Что касается труда и занятости людей с инвалидностью, деятельность управления чаще всего ограничивается резервированием части вакансий для людей с инвалидностью, но эффективной работы по стимулированию интереса людей с инвалидностью к трудоустройству не ведется, в результате, эти вакансии часто остаются незаполненными.

«Важно отметить такие проблемы, как недостоверные сведения о законодательстве касательно трудоустройства людей с инвалидностью (очень часто исследователи сталкивались с мнением, что люди с инвалидностью 1 и 2 групп не имеют права работать), а также негативные стереотипы о людях с инвалидностью и их отношению к труду (склонность к иждивенчеству)», - говорится в исследовании.

Отделы идеологической работы, культуры и по делам молодежи

Там также отмечается, что отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи может отвечать за работу по изменению отношения общества к людям с инвалидностью, однако чаще всего он не имеет ни разработанной информационной стратегии по вопросу инвалидности, ни целенаправленной работы со СМИ в духе продвижения философии стирания границ между людьми с инвалидностью и без.

Управления образования

Управление образования исполкомов имеет широкий ряд функций в сфере образования людей с инвалидностью, но всё регулируется общенациональными рамками. На местном уровне не было обнаружено политики, направленной на развитие доступности образования для людей с инвалидностью.

Таким образом, как отмечают эксперты ЦЕТ, взаимодействие местных властей с людьми с инвалидностью и их организациями в основном заключается:

в предоставлении помощи (продукты, транспорт, помещение, подарки);

в удовлетворении определенных предложений/просьб/требований (выделять медперсонал, устанавливать звуковые светофоры и т.п.);

в участии представителей организаций в работе общественных советов, координационных советов по вопросам людей с инвалидностью и комиссиях по контролю за выполнением нормативов строительства.

Повестка дня и спектр решаемых вопросов в этих структурах зависит как от открытости местных властей, так и от степени активности общественности.

«Таким образом, можно сказать, что государство (через местные органы власти) играет решающую роль в сферах, где требуется финансовое и материальноеучастие. Однако в том, что касается нефинансового участия местных властей в обеспечении полноты реализации прав людей с инвалидностью, их роль на сегодняшний день ограничивается: некоторыми мерами в обеспечении трудоустройства, обеспечением определенного уровня культурного досуга, контролем работ по расширению безбарьерной среды. При этом во многих сферах есть существенные недоработки, недостаток взаимодействия с организациями людей с инвалидностью, неполные представления о людях с инвалидностью и их потребностях», - констатируется в исследовании.