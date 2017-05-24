Приорбанк в девятый раз получил высшую награду в области финансирования международной торговли





В рамках Программы содействия развитию торговли Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Приорбанку в девятый раз присвоена награда «Наиболее активный банк-эмитент в Республике Беларусь в 2016 году».

Торжественная церемония награждения состоялась 9 мая 2017 года в столице Республики Кипр городе Никосия на Ежегодном Собрании Управляющих ЕБРР. На звание самого активного финансового учреждения в области экспортно-импортных операций номинируются банки-участники международной Программы Содействия Развитию Торговли ЕБРР (ПСРТ).

Сотрудничество в рамках проекта позволяет банкам развивать торговые связи своих клиентов, минимизировать риски, связанные с международной торговлей, осуществлять финансирование экспортно-импортных операций, а также получать мощную консультационную и образовательную поддержку.

Сотрудники Приорбанка активно участвуют в консультационных и образовательных проектах ЕБРР и не раз были признаны лучшими студентами в рамках совместного образовательного проекта ЕБРР и Международной Торговой Палатой Парижа.

В этом году награждение завершало очередную годовую сессию ПСРТ. Торжественную церемонию открыл управляющий директор банковского департамента ЕБРР Ник Тессейман.

«Мы горды тем, что Программа Содействия Развитию Торговли ЕБРР с каждым годом стабильно прогрессирует. Мы высоко оцениваем работу всех банков-участников программы, но те из них, которые были отмечены наградами в этом году, заслуживают особой похвалы. Они активно использовали инструменты программы для расширения возможностей международного финансирования. Нас особенно радует тот факт, что в том числе с нашей помощью, банки, получившие награды, активно развивают внешнеторговые, деловые и партнерские отношения в своих странах», отметил в приветственной речи Ник Тесейман.

Международная оценка и признание Приорбанка самым активным финансовым учреждением в Беларуси в области торгового финансирования на протяжении многих лет является доказательством его надежности и исключительного уровня качества предоставляемых услуг. К слову, именно Приорбанк в 2000 году первым из белорусских финансовых институтов стал участником Программы содействия развитию торговли.

«На протяжении 17 лет нашему банку удается поддерживать высокий уровень сотрудничества с ЕБРР. Мы активно используем преимущества программы на благо белорусских компаний, содействуя развитию их внешнеэкономической деятельности и выходу на международные рынки. Наши клиенты развиваются вместе с нами, растут показатели их деятельности, создаются новые рабочие места, что, в свою очередь, способствует развитию экономики страны в целом», − отметил заместитель Председателя Правления Приорбанка Владимир Дедюль во время церемонии награждения 9 мая.