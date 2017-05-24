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"Премиум-класса в Беларуси нет". В Минске открылась "Крошка Картошка" с ценами от 3 рублей
Сегодня на фудкорте торгово-развлекательного центра «Галилео» открывается российский фастфуд «Крошка Картошка». Мы узнали, почему для запуска выбрали этот ТРЦ и сколько будет стоить основное блюдо из картофеля.
«Крошка Картошка» знакома многим белорусам, бывающим в России. В стране-соседке работает более 300 точек сети, которая ассоциируется с недорогим и сытным перекусом. Основное блюдо представляет собой большой запеченный в фольге картофель, содержимое которого взбивают с маслом и добавляют начинки (сыр, укроп и масло, копчености, грибы). Такой картофель «стандартного» размера будет стоить 3 рубля.
Ранее мы писали, что франшизу «Крошки Картошки» приобрел совладелец премиального столичного заведения Café de Paris Иван Малько. В Минске под руководством Малько кроме прочего работает Café Milano, ресторан азиатской кухни «Балкон», а также Union Coffee. Помимо франшизы «Крошки Картошки» бизнесмен планирует развивать в Минске фастфуд Carl’s Junior и пекарню Paul, которые откроются позже.
— Мы не особо развиваем рестораны премиум-класса, — отвечают представители компании на вопрос о запуске сразу двух точек общепита низшей ценовой категории. — У нас в стране нет как такого премиум-класса в принципе, и свои заведения мы стараемся делать доступными для большинства.
Из заведений этой компании сразу два работают в «Галилео» — «Балкон» и Union Coffee.
— Этот торговый центр мы считаем лучшим по проходимости. Здесь у нас работает несколько объектов, мы знаем, насколько хороши результаты, поэтому было разумно открываться здесь еще, — комментируют выбор локации для нового фастфуда представители сети.
По словам участников рынка, франшизу «Крошки Картошки» хотели заполучить сразу несколько бизнесменов. В ООО «Савана-Спорт Трейдинг» говорят, что о других компаниях, которые также хотели приобрести эту франшизу, не знали.
— Хотя «Крошка Картошка» популярна и желание получить франшизу понятно. Ответить на вопрос, почему в качестве франчайзи выбрали вас, сложно. Думаем, отчасти нас выбрали благодаря неплохому опыту работы в этой сфере.
В компании рассказывают, что будут предлагать посетителям купоны и акции, как это делают в России. Что касается ингридиентов, то многие из них будут белорусскими — в том числе картофель. Среди условий франшизы представители компании не увидели ничего необычного.
— Но стоит отметить, что гораздо проще и удобнее работать с людьми нашего менталитета (россиянами. — прим. AFISHA.TUT.BY).
В компании не называют сумму, в которую им обошлась покупка франшизы, как и не озвучивают финансовые вложения в объект. На сайте «Крошки Картошки»
— Надеемся, что в ближайшее время сможем предложить также субфраншизу для белорусов. Все зависит от результатов работы.
— За какое время окупится первый объект?
— Сложно сказать. Мы решили открыться, а на экономику будем смотреть в процессе. Думаем, первые два-три месяца покажут, на что можно рассчитывать.
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Почему точка общепита открывается в этом ТЦ и сколько будет стоить картофель - в материале.
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