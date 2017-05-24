Белорусские волейболисты уступили Сербии на старте квалификации к чемпионату мира 2018 года

Белорусские волейболисты 24 мая уступили Сербии на старте квалификации к чемпионату мира 2018 года со счетом 0:3 (17:25, 22:25, 15:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команда под руководством Александра Сингаевского провела встречу в Загребе в отборочной группе «Е». Соперники белорусов собрали звездный состав на этот турнир и рассчитывают уже во втором раунде квалификации занять первое место и получить путевку на мировой форум.

В составе балканской дружины на площадку вышли Урош Ковачевич, Драган Станкович, Александр Атанасьевич. Противостоять столь именитым игрокам белорусам было сложно. Тем более перед первым матчем им не удалось выставить оптимальный состав. Подвернул ногу основной нападающий из итальянской «Соры» Родион Мискевич, его место на позиции диагонального занял Артур Удрис, прошедший сезон он провел в корейском «КБ Старз».

Несмотря на опасения из-за слабого приема мяча белорусами на сильной подаче сербов, Павлу Авдоченко, Павлу Куклинскому и Олегу Хмелевскому удалось сыграть неплохо. Команда Александра Сингаевского неожиданно провалилась на блоке, не заработав ни одного результативного очка в этом компоненте.

Самыми результативными игроками прошедшей встречи у белорусов стали Павел Куклинский и Артур Удрис — по 8 очков, у сербов в нападении отличились Дражен Лубурич (14 очков) и Урош Ковачевич (13 очков).

Соперниками подопечных Александра Сингаевского за право сыграть на мировом форуме в группе «Е» также станут команды Норвегии (25 мая), Хорватии (26 мая), Швейцарии (27 мая) и Дании (28 мая). Победитель группы получит право сыграть в финальной части мирового форума. Команды, которые займут второе и третье места в группе, выступят в третьем раунде квалификации в июле.