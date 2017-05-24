Женская сборная Беларуси по баскетболу уступила Аргентине на турнире памяти Семена Халипского

Женская сборная Беларуси по баскетболу 24 мая уступила Аргентине со счетом 68:72 на турнире памяти заслуженного тренера СССР Семена Халипского, который проходит в минском Дворце спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Старт игры для подопечных Натальи Трофимовой был удачным, после первой четверти они вели 21:9. Однако именно такое серьезное преимущество помешало хозяйкам площадки развить успех. Во второй половине матча южноамериканки допускали гораздо меньше ошибок в защите и показали неплохой процент реализации бросков. В итоге сборная Беларуси потерпела поражение, которое не позволяет ей занимать первое место на турнире после двух туров.

Лидирует команда Великобритании, которая после запоминающегося успеха в матче с Аргентиной (57:56) не оставила шансов молодежной сборной Беларуси — 78:62.

В заключительный игровой день турнира, 25 мая, состоятся два поединка: Беларусь (U-20) — Аргентина (16.00), Беларусь — Великобритания (18.30).

Для белорусских команд международный турнир памяти Семена Халипского является этапом подготовки к континентальным турнирам. Национальная сборная с 16 по 27 июня в Чехии выступит на главном турнире Старого Света, а «молодежке» предстоит 8−16 июля в Израиле поспорить за выход в элитный дивизион в своей возрастной категории.

Мемориал Халипского проводится в пятый раз. В 2013 году в Могилеве победили белорусские баскетболистки, а затем в Минске первенствовали гости: 2014 — Испания, 2015 — Россия, 2016 — Турция.