Родить не значит любить: как пережить послеродовую депрессию

Симптомы послеродовой депрессии проявляются у женщины сразу после рождения ребенка, иногда — уже в конце беременности. В этой теме огромное количество мифов, страхов и недомолвок. Чем опасна послеродовая депрессия? Как она проявляется? Каковы механизмы ее возникновения? И можно ли ее избежать? Об этом мы поговорили с врачом-психотерапевтом, заведующей отделением пограничных состояний Городского клинического психиатрического диспансера Еленой Валерьевной Коян.

— Елена Валерьевна, часто можно услышать, что «все эти депрессии от лени и избалованности»…

— Послеродовая депрессия — это очень серьезное заболевание. Что происходит с женщиной в момент рождения ребенка? Во-первых, гормональная перестройка, во-вторых, изменение жизненного стиля, к которому нужно привыкнуть. В-третьих, важна личность самой женщины: насколько она может справляться с трудностями, с проблемными ситуациями, каким было ее прошлое, ее детство, ее отношения с мамой, ее отношения с собой как с женщиной. Ведь роли в ее жизни немного меняются, и на первый план выходит функция мамы.

Насколько она вообще маму может в себе принять? И если, допустим, она свою маму не принимает, как она примет маму в себе? Столько всего происходит с женщиной, столько всего сваливается на нее в один момент, что одной ей с этим не справиться, и это уж точно не про лень. А если мы скажем ей: перестань дурью маяться, иди следи за ребенком лучше, она воспримет это как непонимание и еще больше закроется в себе, усугубляя это состояние.

Женщина нуждается в поддержке, в том, чтобы ей помогли адаптироваться, и она смогла пойти дальше. Близким нужно проявить к ней немного больше чувствительности. А для этого они сами должны осознавать, что происходит.

— А как понять, что это не временная хандра, а серьезное расстройство? Когда пора бить тревогу?

— Женщина выписалась из роддома и осталась наедине с ребенком. В один момент на нее сваливается слишком много ответственности. Естественно, нужно время, чтобы адаптироваться к изменившимся обстоятельствам. Если женщина переживает, беспокоится, плачет, боится, что не справится, не нужно сразу думать, что началась депрессия.

Есть такое понятие как «послеродовый блюз» — это краткосрочное состояние, которое длится одну-две недели. Женщина себя плохо чувствует, у нее снижается настроение, меняется эмоциональный фон. Это обусловлено изменившимися условиями жизни и гормональной перестройкой. Но это краткосрочное состояние, оно проходит само. А послеродовая депрессия — состояние более длительное и тяжелое.

Если время идет, близкие во всем помогают маме, а она все равно не справляется, постоянно находится в тревоге, с чувством вины, это уже признаки серьёзного расстройства. Женщина все время лежит и вообще ничего не может делать, у нее нарушается сон, она плачет, она чувствует, что застряла в этом состоянии, нет динамики, нет адаптации к новому состоянию.

Если женщина вошла в депрессию, она погружена в себя и не может быть теплой и принимающей. То есть, в таком состоянии она не может ухаживать за ребенком. Она не может его кормить, потому что нет желания, нет возможности, нет сил, молока может не быть. У нее постоянно присутствует страх: вдруг она причинит ребенку вред. Женщина может проецировать свое плохое состояние на ребенка — «он является причиной моих страданий». У нее постоянно есть чувство вины — «я плохая мама».

Вот на это близким нужно обращать внимание. Если такое состояние длится не две недели, а дольше, мы можем говорить о серьезном расстройстве и лучше показаться специалисту.

— Насколько распространена послеродовая депрессия?

— О статистике здесь говорить сложно. Если женщина до нас дошла, мы поставили ей диагноз и зафиксировали его. А сколькие не доходят? Считая, что это блажь, гормональная перестройка, усталость, капризы.

То есть, во-первых, женщине не до себя, так как она должна обеспечивать потребности ребенка, а во-вторых, все вокруг говорят женщине «не придуривайся». И она обесценивает свое состояние, не решается обратиться за помощью.

— Какие методы лечения сегодня применяются?

— Все зависит от степени тяжести заболевания. Если это средняя или тяжелая степень депрессии, то встанет вопрос о назначении антидепрессантов. Необходима также психотерапевтическая работа, во время которой мы разбираемся с тем, что с женщиной происходит сейчас, что на нее влияет, что она чувствует. Разговариваем о ее прошлом, подавленных переживаниях, о ее восприятии своей мамы, себя, материнства и т.д. Это целый пласт работы с человеком и его состоянием.

— В каких случаях рекомендована госпитализация?

— Госпитализации требуют в первую очередь при психотических состояниях (навязчивые идеи или страхи; странное или угрожающее поведение, галлюцинации).

В этот момент женщина беспомощна и опасна и для себя, и для ребенка. В психозе человек не осознает, что он делает. Женщина может слышать голоса, которые говорят, например, что им с ребенком настолько опасно находиться здесь, что единственный способ спасения — это выпрыгнуть из окна.

При тяжелой форме депрессии тоже лучше прибегнуть к госпитализации с целью медикаментозного лечения и наблюдения. При легкой степени — лучше оставаться в семье. Но все очень индивидуально, конечно.

— Каков прогноз?

— Если лечиться, то женщина выходит из этого состояния и живет дальше. Конечно, послеродовая депрессия все равно оставляет отпечаток, и каждая женщина сама для себя решает, хочет ли она дальше с этим разбираться или нет.

Хочет ли она пойти к специалисту и попытаться это проговорить, найти этому место в своей душе, в своей жизни, разместить где-то этот опыт проживания послеродовой депрессии. Время, когда было очень тяжело, когда было много разных чувств. Просто забыть об этом не получится, даже если женщине кажется, что все это в прошлом, — да в прошлом, в бессознательном. Но депрессия может возвращаться — при следующей беременности или когда появятся внуки.

— Это обязательно связано с детьми?

— Да, это больше связано с ролью материнства, с тем, какой женщина была в детстве, какие у неё были отношения с мамой. Если в жизни случится то, что будет напоминать отношения мама-ребенок, депрессивное состояние может вернуться.

— Каковы же причины возникновения послеродовой депрессии?

— Что такое беременность для женщины? Это тот уникальный момент, когда она становится такой же, как и ее мама — она беременна и может идентифицироваться с ней. Второе — это возможность приблизиться к самому себе как к ребенку, то есть, происходит идентификация и с мамой, и с собой маленькой.

Что такое рождение ребенка? Это значит, что жизнь уже никогда не будет прежней. Я стала мамой, это уже нельзя изменить. Невозможность изменений тоже очень большой стресс.

Важно также, есть ли депрессия в анамнезе у самой женщины или ее родственников. А еще, насколько женщина вообще удовлетворена своей жизнью, в каких условиях она живет, насколько у нее поддерживающая семья — семья, которую она сама создала.

Влияет и то, как женщина относится к своему телу. Ведь беременность — это и изменение тела в том числе. И если женщина очень внимательна к своему телу, если для нее это идея фикс, если для нее важно, насколько она сексуально привлекательна для своего мужчины, все эти переживания тоже развивают депрессию.

Есть ещё и социальные мифы — мифы о том, как все должно быть — которые женщину травмируют. И за этими мифами не видно реальных людей, их переживаний, реальных проблем.

Например, «женщина должна сразу любить ребенка». Это миф. Родить ребенка — это еще не значит любить его именно так, как это преподносит нам общество: свет в окне и тому подобное. Не каждая женщина готова любить ребенка потому, что она его родила. Это не плохо, это просто факт. Здесь много чего может вмешиваться: и конфликты прошлого, и гормональная перестройка, и стрессы. Опять же на женщину столько всего сваливается в один момент, что ей может быть не до осознания того, что она стала матерью, не до мимимишного умиления. Чувства возникнут потом. Но то, что принято в обществе — «ты должна любить ребенка» — на нее давит. Если возникающие у женщины чувства не соответствуют нарисованной картинке, она чувствует себя плохой.

Если женщина не может ухаживать за ребенком, это не значит, что она плохая мама. Ну не может она сейчас! Сможет, когда разберется со своими страхами.

Материнство вообще очень сильно наполнено чувством вины. Вина за то, что «я не очень хорошая мама, если что-то не сделала, что-то не успела, а ведь я должна быть идеальной». Вот это стремление женщины быть идеальной мамой и наличие чувства вины приводит к развитию депрессивного состояния.

— А переутомление играет большую роль? Оно может провоцировать срывы?

— Конечно. Физическая и эмоциональная усталость будут провоцировать и ухудшать состояние. А если женщина будет достаточно отдыхать, спать, оно может и не развиваться дальше.

Но психологическая усталость не проходит от того, что ты поспала. Здесь очень важны другие впечатления, смена обстановки, возможность какое-то время ни за что не отвечать. Конечно, здорово, если рядом есть родители, которые могут пару часов посидеть с ребенком, а мама с папой сходят в кино или просто погуляют, чтобы в этот момент не отвечать за ребенка.

Ведь женщины иногда вообще никому не доверяют своего ребенка: я же идеальная мама, как это я своего ребенка куда-то отдам, кто-то будет его смотреть. Но дело в том, что нет идеальных мам.

Можно спасти ситуацию, если проработать этот вопрос заранее. Пара должна принять решение, как они будут растить ребенка, какова роль мужчины в этих отношениях. Потому что женщина не может смотреть за ребенком 24 часа в сутки, ей нужен отдых.

— Муж, родители рядом — это все хорошо. А если муж ушел, родителей нет, и женщина остается совершенно одна?

— Тогда есть специалисты. Не надо оставаться в одиночестве. Женщине очень важно понимать одну вещь: если не справляешься, нужен другой человек, к которому стоит обратиться за помощью. И это не про слабость!

Ведь одной действительно тяжело не только воспитывать ребенка и ухаживать за ним, но и переносить эмоциональные нагрузки. Нам нужны другие люди, чтобы разделять с ними свои эмоции.

— Есть ли вообще возможность защитить себя, собственную психику и своих детей? Что зависит от нас самих?

— Если женщина понимает, что у нее появляются страхи о том, какой она будет мамой, если она не знает, что ей делать, появляется тревожность, она всегда может обратиться за помощью к психотерапевту, к психологу, чтобы это обсудить.

Особенно в тех случаях, когда женщина не все может обсудить с мужем, с родителями, беспокоится, что о ней подумают. С психотерапевтом, психологом не нужно вместе жить, с ним безопасно, можно обсудить все и получить поддержку. Если есть какие-то страхи, сомнения, то их лучше развеять.

Женщины часто считают, что их проблемы не самые важные, есть те, кто страдают больше. Но забота о самой себе просто необходима! А у нас не привыкли о себе заботиться, и человек вообще порой не хочет нести ответственность за свою жизнь. Не понимая: это его здоровье, оно у него одно, и он сам у себя — один.

Важно подходить к материнству осознанно. Беременность — как раз тот период, когда можно лучше понять себя, отмечая те изменения, которые происходят с телом, приблизиться к себе маленькому и в тоже время к своей маме, подготовиться к родам, к тем изменениям, которые будут происходить в семейной паре, когда в их систему войдет третий. И если самой это сделать трудно (для этого есть свои причины), тогда лучше обратиться за помощью.

Появление в семье ребенка — это не только радостное событие, но и появление новых трудностей. Понимание этого позволяет проживать их, используя разные ресурсы, которыми женщина обладает.