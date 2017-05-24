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Ей 50: как китаянка потрясла мир своей молодостью

25.05.2017 08:40 — Разное | Tut.by  
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Красивое подтянутое тело, гладкая кожа и никаких морщинок — китаянка удивила невероятной молодостью миллионы людей во всем мире.

«Когда я говорю, что мне 50, то обычно люди не верят», — говорит Лю Елин.


На фотографии слева Лю Елин 15 лет, а на фото справа — 49



Лю Елин родилась в 1968 году в китайской провинции Хэнань. Всю жизнь она проработала библиотекарем.




Энергичная и красивая женщина говорит, что ее внешний вид часто доставляет неудобства: многие думают, что она девушка ее 22-летнего сына.



Так в чем же секрет молодости китаянки? Лю Елин утверждает, что почти не пользуется косметикой. Она фанатка фитнеса, что, по ее мнению, и есть секрет успеха.

«Я плаваю в озере и делаю упражнения с весом каждый день», — рассказывает женщина. — Но мой любимый вид нагрузок — это плавание на открытом воздухе зимой. Когда все надевают пуховики, я достаю купальник, а потом ныряю в морозную воду. Это закаляет силу воли".

Лю Елин подчеркивает, что жесткий режим тренировок выработал характер и сделал ее сильной. Она переплыла реку Янцзы в Китае и реку Хан в Южной Корее. В марте 2016 года женщина поставила перед собой цель: переплыть море. Она успешно пересекла Малаккский пролив, отправившись с берегов Пенанга, Малайзия.


Лю Елин почти каждый день выкладывает свои фотографии в социальные сети. У нее уже более 75 000 подписчиков, а ведущие телеканалы борются за возможность пригласить спортсменку в эфир.



Лю Елин говорит, что поделилась своей историей публично, чтобы вдохновить как можно больше женщин заниматься спортом и быть уверенными в себе и своей красоте.


 
 
Ссылка на источник 44
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