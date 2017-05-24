МИНСК, 25 мая – Sputnik. Специальное комплексное мероприятие "Внимание – дети!" началось в Беларуси в четверг 25 мая, сообщили Sputnik в пресс-службе МВД республики.

Акция приурочена окончанию в школах страны учебного года и началу каникул, она продлится до 5 июня текущего года.

В это время все водители Беларуси при движении по дорогам в светлое время должны включать ближний свет фар.

В МВД напомнили, что в ближайшие десять дней инспекторы ГАИ проведут ряд рейдовых мероприятий, в ходе которых будут выявлять нарушения водителями требования п. 166.9 Правил дорожного движения.

Кроме того, отдельное внимание сотрудники Госавтоинспекции уделят соблюдению автолюбителями скоростных режимов, а также правил проезда переходов и перевозки детей.

По информации МВД, только с начала 2017 года на дорогах Беларуси в ДТП погибли трое несовершеннолетних, еще 72 ребенка получили различные травмы.