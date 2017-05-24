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Включите фары: в Беларуси началась спецакция "Внимание – дети!"
25.05.2017 08:40 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мая – Sputnik. Специальное комплексное мероприятие "Внимание – дети!" началось в Беларуси в четверг 25 мая, сообщили Sputnik в пресс-службе МВД республики.
Акция приурочена окончанию в школах страны учебного года и началу каникул, она продлится до 5 июня текущего года.
В это время все водители Беларуси при движении по дорогам в светлое время должны включать ближний свет фар.
В МВД напомнили, что в ближайшие десять дней инспекторы ГАИ проведут ряд рейдовых мероприятий, в ходе которых будут выявлять нарушения водителями требования п. 166.9 Правил дорожного движения.
Кроме того, отдельное внимание сотрудники Госавтоинспекции уделят соблюдению автолюбителями скоростных режимов, а также правил проезда переходов и перевозки детей.
По информации МВД, только с начала 2017 года на дорогах Беларуси в ДТП погибли трое несовершеннолетних, еще 72 ребенка получили различные травмы.
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По информации МВД, только с начала 2017 года на дорогах Беларуси в ДТП погибли трое несовершеннолетних, еще 72 ребенка получили различные травмы.
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