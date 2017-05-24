ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Включите фары: в Беларуси началась спецакция "Внимание – дети!"

25.05.2017 08:40 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 25 мая – Sputnik. Специальное комплексное мероприятие "Внимание – дети!" началось в Беларуси в четверг 25 мая, сообщили Sputnik в пресс-службе МВД республики.

Включите фары: в Беларуси началась спецакция "Внимание – дети!"
© Sputnik/
Audi сбила первоклассницу в Пинске, девочка в больнице

Акция приурочена окончанию в школах страны учебного года и началу каникул, она продлится до 5 июня текущего года.

В это время все водители Беларуси при движении по дорогам в светлое время должны включать ближний свет фар.

В МВД напомнили, что в ближайшие десять дней инспекторы ГАИ проведут ряд рейдовых мероприятий, в ходе которых будут выявлять нарушения водителями требования п. 166.9 Правил дорожного движения.

Кроме того, отдельное внимание сотрудники Госавтоинспекции уделят соблюдению автолюбителями скоростных режимов, а также правил проезда переходов и перевозки детей.

По информации МВД, только с начала 2017 года на дорогах Беларуси в ДТП погибли трое несовершеннолетних, еще 72 ребенка получили различные травмы.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 9
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации МВД, только с начала 2017 года на дорогах Беларуси в ДТП погибли трое несовершеннолетних, еще 72 ребенка получили различные травмы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Родить не значит любить: как пережить послеродовую депрессию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика