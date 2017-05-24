Гидромет о погоде на 25 мая: тепло и местами сильные дожди

МИНСК, 25 мая – Sputnik. Теплая погода сохранится в Беларуси в четверг 25 мая, но местами пройдут сильные дожди, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Ранее синоптики прогнозировали, что осадки прекратятся в республике к выходным – в субботу 27 мая уже дождей не ожидается.

"В четверг будет облачно с прояснениями, преимущественно по юго-восточной половине страны кратковременные дожди, в отдельных районах – грозы, в юго-восточных регионах – сильные дожди", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что максимальная температура воздуха днем составит от +17 до +23°C.

В Минске, по информации Гидромета, днем будет без существенных осадков, а воздух прогреется до +20°C.

Как сообщал накануне Sputnik, на четверг синоптики объявили в Беларуси оранжевый уровень опасности из-за ливней .