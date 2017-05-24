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Гидромет о погоде на 25 мая: тепло и местами сильные дожди

25.05.2017 07:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 мая – Sputnik. Теплая погода сохранится в Беларуси в четверг 25 мая, но местами пройдут сильные дожди, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Гидромет о погоде на 25 мая: тепло и местами сильные дожди
© Pixabay
Оранжевый уровень опасности объявлен на 25 мая из-за ливней

Ранее синоптики прогнозировали, что осадки прекратятся в республике к выходным – в субботу 27 мая уже дождей не ожидается.

"В четверг будет облачно с прояснениями, преимущественно по юго-восточной половине страны кратковременные дожди, в отдельных районах – грозы, в юго-восточных регионах – сильные дожди", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что максимальная температура воздуха днем составит от +17 до +23°C.

В Минске, по информации Гидромета, днем будет без существенных осадков, а воздух прогреется до +20°C.

Как сообщал накануне Sputnik, на четверг синоптики объявили в Беларуси оранжевый уровень опасности из-за ливней.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске, по информации синоптиков, днем будет без существенных осадков, а воздух прогреется до +20°C.

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