ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

КГК Беларуси перекрыл канал поставки овощей и фруктов из ЕС в Россию

25.05.2017 07:32 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Как выяснилось в ходе расследования, теневой канал поставок запрещенной продукции организовали на территории Беларуси пятеро предпринимателей. На протяжении почти двух лет по поддельным документами они оформляли на таможне грузы из стран Евросоюза.

В общей сложности через территорию Беларуси прошло более 600 машин с овощами и фруктами, запрещенными для ввоза на территорию России. От заказчиков из России белорусские предприниматели получили в качестве вознаграждения более миллиона рублей.

Подробности в эфире телеканала СТВ рассказал заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и городу Минску Александр Черезов.

"Белорусская сторона занималась таможенной очисткой и якобы выпускала эту продукцию в свободное обращение на территории Республики Беларусь. Фактически автомобили с грузом после таможни доставлялись до российской границы, переходили границу и уходили для реализации на территорию России", — сообщил Черезов.

По словам представителя КГК, за полтора года этими пятью предпринимателями было растаможено и перевезено более 600 машин, или девять тысяч тонн плодоовощной продукции.

Все подозреваемые задержаны и находятся в изоляторе временного содержания. "Проводятся необходимые следственные действия, в ходе которых уже изъято более 100 тысяч долларов", — сказал Черезов.

Кроме того, в настоящее время заблокированы счета предпринимателей, на которые в качестве возврата НДС из бюджета незаконно поступило более 330 тысяч долларов.

Возбуждено уголовное дело, задержанным грозит до 10 лет лишения свободы, уточнили в КГК.

Комментарий заместителя начальника управления Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и городу Минску Александра Черезова слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Комитете госконтроля рассказали подробности масштабной спецоперации, в ходе которой был перекрыт теневой канал поставок санкционной продукции: почти 2 года из...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Премиум-класса в Беларуси нет". В Минске открылась "Крошка Картошка" с ценами от 3 рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика