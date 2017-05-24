КГК Беларуси перекрыл канал поставки овощей и фруктов из ЕС в Россию

Как выяснилось в ходе расследования, теневой канал поставок запрещенной продукции организовали на территории Беларуси пятеро предпринимателей. На протяжении почти двух лет по поддельным документами они оформляли на таможне грузы из стран Евросоюза.

В общей сложности через территорию Беларуси прошло более 600 машин с овощами и фруктами, запрещенными для ввоза на территорию России. От заказчиков из России белорусские предприниматели получили в качестве вознаграждения более миллиона рублей.

Подробности в эфире телеканала СТВ рассказал заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и городу Минску Александр Черезов.

"Белорусская сторона занималась таможенной очисткой и якобы выпускала эту продукцию в свободное обращение на территории Республики Беларусь. Фактически автомобили с грузом после таможни доставлялись до российской границы, переходили границу и уходили для реализации на территорию России", — сообщил Черезов.

По словам представителя КГК, за полтора года этими пятью предпринимателями было растаможено и перевезено более 600 машин, или девять тысяч тонн плодоовощной продукции.

Все подозреваемые задержаны и находятся в изоляторе временного содержания. "Проводятся необходимые следственные действия, в ходе которых уже изъято более 100 тысяч долларов", — сказал Черезов.

Кроме того, в настоящее время заблокированы счета предпринимателей, на которые в качестве возврата НДС из бюджета незаконно поступило более 330 тысяч долларов.

Возбуждено уголовное дело, задержанным грозит до 10 лет лишения свободы, уточнили в КГК.

Комментарий заместителя начальника управления Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и городу Минску Александра Черезова слушайте на радио Sputnik Беларусь.