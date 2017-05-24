«Мне друзья из Кельна прислали на почту подборку — „стиль королевы Елизаветы II“. Я там насмотрела костюмчик. И сшила себе похожий на заказ», — рассказывает пенсионерка Людмила, которая явно не боится быть яркой. В своем розовом костюмчике от английской королевы, с меховым воротником, дама выглядит очень эффектно.









Второй год в Минском университете третьего возраста проводят бесплатный курс по стилю и имиджу для женщин 60+. На каждом занятии действует дресс-код, а в конце пенсионерки сдают зачет — идут на шопинг. Как проходит экзамен, о котором все женщины могут только мечтать, часто ли столичные пожилые модницы бывают в магазинах и что думают о современных трендах — в нашем репортаже.





Зачет по стилю бабушки сдают в магазине «Калинка». Преподаватель курса Оксана Борисевич поясняет: перед дамами не стоит задача уйти с покупками. Цель — увидеть себя в разных образах и применить знания, полученные на занятиях.





Пока одна из студенток, Раиса Владимировна, перебирает наряды на вешалках, надеясь найти что-нибудь подходящее, Оксана Борисевич рассказывает, почему появился этот курс.





— Уже три года я работаю в Университете третьего возраста. Преподавала психологию (я психолог по образованию), и группа студенток натолкнула меня на написание курса по стилю и имиджу «Мой женский образ — средний возраст». Категории 60+ в плане моды почти не уделяют внимания. Но в каждом возрасте женщина по-своему прекрасна. Многие этого не осознают. И подчеркнуть свою красоту не умеют по одной простой причине: во времена их молодости этому никто не учил. В магазинах покупали то, что было. В лучшем случае была своя личная портниха, которая могла пошить что-то эксклюзивное.

Сама Оксана модой увлекалась постоянно. Признается, что дома три шкафа почти полностью забиты ее одеждой.

Группы на курс набирают небольшие, по 10 человек, чтобы с каждым успеть поработать индивидуально. Женщины приходят совершенно разные — по типу фигуры, образованию, характеру. Оксана вспоминает слушательницу, у которой была тяжелая жизненная ситуация, и она записалась на курсы, просто чтобы находиться вне стен дома. Буквально спустя два занятия та поменяла прическу, стала пользоваться косметикой, появился блеск в глазах. А другая дама в возрасте даже участвовала в показе в качестве модели в рамках программы ООН по инклюзии.









— Очень часто дочери моих студенток хотят прийти на меня посмотреть: что ж там за преподаватель такой, благодаря которому мама стала меняться? — смеется Оксана. — Прекрасно понимаю, что финансово белорусские пенсионерки не очень обеспечены, поэтому в большой степени мой курс направлен на то, чтобы научить создавать образ с помощью небольших аксессуаров. Я очень люблю шейные платки, палантины, мужские галстуки, броши (это украшение, кстати, можно носить не только на груди). Рассказываю о том, что утром, отправляясь на встречу и положив с собой в сумочку один-два аксессуара, мы можем целый день выглядеть по-разному. Это те мелочи, которые стоят не так дорого.

Раиса Владимировна тем временем закончила примерку. Немного расстроена: понравившийся сарафан оказался не ее размера, а блузка длинновата.





— Я еще хотела белый верх. Жакет, например, — знаете же, какое у нас лето. Нашла красивый, но по составу — синтетика. А я синтетику летом не ношу… Очень привередливая бабушка! — со смехом резюмирует она.





На курсы по стилю Раиса Владимировна записалась, потому что «не хочет быть бабушкой в платочке». «Трагедия старости в том, что душа остается молодой. В любом возрасте хочется быть привлекательной, нарядной и хоть немного шагать в ногу со временем», — говорит она.





Студентка Таиса на зачет пришла подготовленной. Урок про аксессуары усвоила: в сумочке принесла платок. Пока искала легкое платье на лето, перемерила полмагазина.





— А вы знаете, вот это мне даже нравится, — комментирует модница один из нарядов. — Освежает. Ой, только ноги не фотографируйте, а то обувь к платью не подходит.













— Радует, что пенсионерки меньше стали покупать одежду на рынке, — замечает Оксана Борисевич. — В магазине все же померить можно спокойно, сразу в нескольких зеркалах рассмотреть себя. В примерочную нужно брать минимум пять блузок, чтобы понять, что какая-то из них точно твоя.

Оксана рассказывает, что многие боятся полноты, которая в этом возрасте часто приходит, и прибегают к балахонистым моделям, которые, на их взгляд, скрывают недостатки фигуры (хотя такая вещь наоборот может их подчеркнуть). Напоминает студенткам, что после 45 лет не стоит носить открытый верх.





После шоппинга дамы собираются в кофейне — обсудить итоги. Оксана показывает фото образов, которые слушательницы курса подобрали себе в магазине. «Вот на всех хорошо сидит, кроме меня», «А Ирине Анатольевне все к лицу», «Ой, худеть надо» — наперебой комментируют студентки.

— Самое интересное, когда приносишь покупки домой, — делится Наталья Васильевна (сегодня она в модном горчичном цвете). — Я купила брюки в мелкую клеточку, и уже дома подобрала к ним четыре варианты верха. Приспособила вещи, которые долгое время лежали без дела.

— А ведь бывает и наоборот. Купишь наряд на «когда-нибудь» и так и не оденешь ни разу, — вздыхает Зина.





Зина, остроумная хохотушка с короткой стрижкой, признается, что после курсов многое в себе поменяла:

— От черного почти отказалась, а была же вообще — дама в черном. Мне казалось, что это все стройнит, молодит… Ничего подобного! Была консерватором, обходилась без аксессуаров. Но поняла, что они должны быть, особенно в нашем возрасте.

По магазинам пенсионерка ходит часто, но обновки покупает редко. Все дело в том, что для женщин размера плюс выбор ограничен, интересных вещей не так много. «Хотелось бы, чтоб нам уделяли больше внимания дизайнеры, — говорит она. — Сейчас на пенсии много свободного времени. Иногда хочется принарядиться, особенно когда весна, солнышко».





Кумиров среди законодателей моды у Зины нет, но она всегда восторгалась Элеонорой Езерской. «Меня поражала ее смелость. Думала: вот может же женщина! Она прожила самой собой всю жизнь. У меня пока так не получается, но я к этому стремлюсь».

А мы предлагаем дамам полистать глянцевые журналы. Думали удивить теперешними трендами, но наш план провалился.

— Все знакомые модели, у меня был точно такой костюм с юбкой.

— А вот эти каблучки были в моде и в нашей молодости.

— Мода нужна для того, чтобы отличались представители разных возрастов, — мудро замечает Ирина Анатольевна. — Ну, с кого вам копировать стиль? Не с нас же, пенсионерок. А так… То, что вы покупаете сейчас, давно есть у нас в шкафах.





Правда, некоторые заявления стилистов все же оставили дам в недоумении.

— Вот мы выросли на том, что сумка должна быть одного цвета с обувью. А сейчас говорят уже нет. Вот кто это придумал?

Через несколько страниц взгляд модниц зацепился за ярко-розовый жакет с декором из крупных камней.

— Девочки, кто бы это надел?

— Запросто, — бросает реплику Людмила, та самая, которая сегодняшний зачет сдает в розовом костюмчике от Елизаветы II.

В Университете третьего возраста Людмила учится не первый год. Ходила на немецкий, осваивала планшет… Теперь взялась за моду. Узнала, что ей идет бирюзовый, зеленый, лимонный, фуксия. В гардеробе Людмилы в основном брючные костюмы.





— Люблю шопингом заниматься, — откровенничает. — Не всегда что-то приобретаю, но ходить по магазинам обожаю. Себя показать, на людей посмотреть (смеется). Обычно выбираю строгий стиль, но в то же время люблю рюшечки, кружево, шелк — чтобы когда идешь, юбка вокруг твоих ног шуршала.

За непринужденной беседой (дамы за время курса сдружились) преподаватель Оксана не забывает давать модные наставления. Например, перебрать гардероб мужей и одолжить жилеты. Очень актуально.

— Но мы же не влезем…

— А жилет не нужно застегивать, — инструктирует Оксана. — Накиньте поверх блузы или однотонного платья.

— А есть же еще одна проблема — сочетание костюма с прической, — обращает внимание Наталья Васильевна.

— У меня на этот случай есть выход, — делится секретом Зина, — небольшая коллекция париков.





На зачете дамы успевают обсудить и распродажи, и реанимацию старых вещей. В голове у каждой — план модных покупок на лето, которое на пенсии можно встречать не только на грядках. Какие советы на будущее дает преподаватель? Пожалуй, главный такой: вы достигли того возраста, когда можно все.