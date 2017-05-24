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В автодорожных пунктах пропуска "Брест" и "Олтуш" частично ограничат движение транспорта
В автодорожных пунктах пропуска «Брест» и «Олтуш» будет частично ограничено движение транспорта,
В период с 25 мая по 10 июня один из каналов въезда в международный автодорожный пункт пропуска «Брест» будет временно перекрыт в связи с плановой установкой новой системы контроля управления доступом.
Водителям, планирующим поездки в Польшу, рекомендуется воспользоваться ближайшими пунктами пропуска «Домачево» и «Песчатка».
Аналогичные работы будут проводиться с 29 мая по 26 июня в межгосударственном автодорожном пункте пропуска «Олтуш». Граждане, планирующие выехать в Украину в этот период, могут сделать это через пункты пропуска «Мокраны» и «Томашовка».
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Водителям, планирующим поездки в Польшу, рекомендуется воспользоваться ближайшими пунктами пропуска "Домачево" и "Песчатка".
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