Минские ломбарды: что, на каких условиях и под какой процент принимают





Убежденность, что вещи в ломбард сдают только в безвыходных финансовых ситуациях - уже миф. К современным ростовщикам приходят люди с разным социальным статусом и с разными целями. Но мало заложить любимые сережки. Нужно, чтобы их оценили в честную сумму и при выкупе не попросили заплатить больше, чем говорили изначально. О нюансах работы столичных ломбардов команда TAM.BY поговорила с Сергеем Солоненко, заместителем директора компании “Кредитон” .





Что сдают в ломбард?

В теории в ломбард можно сдать любую более-менее ценную вещь: от шубы до старого кнопочного телефона. На практике же далеко не все компании принимают одинаковый набор вещей. Кто-то специализируется только на украшениях из золота, кто-то только на технике, а кто-то действительно принимает все.

Однажды нам позвонила женщина и спросила, может ли она принести шубу, - вспоминает Сергей. - Мы раньше такие вещи никогда не принимали и уже хотели ей отказать. Но одна из наших сотрудниц сказала, что разбирается в мехах и сможет справедливо оценить такой товар и определить насколько он качественный. В итоге мы обслужили эту клиентку.

Если хотите принести в ломбард нетрадиционную для таких мест вещь, то лучше сначала позвонить и узнать, смогут ли ее принять.

В остальном из техники чаще приносят мобильные телефоны. Он всегда под рукой и при необходимости его всегда можно оставить в залог. Из драгоценных металлов чаще сдают личные украшения: серьги, кольца, цепочки. Конечно, бывают и моторные лодки, и бензопилы, и газонокосилки. Все зависит от того, готов ли ломбард оценить и принять такой товар.

Что в ломбард точно не примут?

Конечно, старую одежду или детские игрушки ломбарды не принимают. Такие вещи проще продать через интернет или, в крайнем случае, отнести в “комиссионку”.

Что касается ценностей, то ломбард точно не возьмет драгоценные камни.

В Беларуси нет ни одного ломбарда, который бы оценивал драгоценные камни. Во-первых, нужно отдельно нанимать для этих целей геммолога. Это отдельная должность, которую мало кто может себе позволить. Во-вторых, драгоценные камни сдают не так часто.

Также далеко не каждый ломбард принимает серебро - предпочитают работать с золотом. Это же касается старой техники. Совсем “убитый” старенький телефон могут принять, но далеко не везде. Да и сумма оценки будет до смешного минимальной.

Обычно к нам приносят такие вещи, когда хотят получить за них 3 - 5 рублей. Стараемся войти в положение и помочь даже в таких случаях.





Как оценивают оставленные в залог вещи?

Приемом и оценкой принесенных товаров, оформлением договора, выплатой нужной суммы занимается один человек - товаровед-оценщик.

Что касается техники, то для ее оценки используют интернет. На это уходит буквально 5 минут. Смотрят на стоимость аналогичного товара как нового, так и б/у. Изучают внешнее и техническое состояние, работоспособность. Чем новее техника, тем больше за нее дадут. Если, например, к телефону принести еще и зарядку, и документы, и коробку, то тоже можно выручить больше.

Если в залог оставляют золото, то процесс оценки немного дольше и сложнее. Соответствие указанной пробе устанавливают с помощью специальных реактивов. Затем изделие взвешивают. И только потом специалист его оценивает.

Цены на прием драгоценных металлов устанавливает Министерство финансов Республики Беларусь. Например, сейчас за 1 грамм золота самой популярной 585 пробы дают 38 рублей 26 копеек.

Если в изделии из золота есть драгоценные камни, то их мы не учитываем при оценке. Опытный специалист обычно на глаз определяет примерный вес камня и отнимает его от общей массы изделия. Те клиенты, которые знакомы с такой системой, приносят кольца или серьги уже без камней. Достают их сами.

Под какой процент принимают вещи в залог?

Каждый ломбард устанавливает свои проценты. Но почти всегда работает правило: чем меньше сумма займа, тем выше процент.

Например, у нас есть три основных группы: для товаров на сумму до 100 рублей, до 500 рублей и выше 500. В первом случае начисляется 1,4% за каждый день займа, далее 1,2% и 0.9% соответственно.

Арифметика проста. Вы принесли в ломбард телефон, его оценили на 200 рублей. Вы хотите взять заем на 10 дней. 1.2% от этой суммы равны 2.4 рублям. Умножаем их на 10 дней и получаем 24 рубля. Именно столько придется заплатить по процентной ставке при выкупе телефона.

Какую сумму клиент получает на руки при залоге?

Обычно ломбарды выдают на руки от 70% до 100% от суммы оценки. Чтобы было проще, снова объясним на примере телефона. Мы помним, что его оценили в 200 рублей. Вам могут выдать как все 200, так и 150 или 170. Зависит от ломбарда. Если вы не выкупите свою вещь, то ломбард ее продаст по оценочной стоимости и будет в плюсе на разницу между выданной суммой и суммой продажи.

Конечно, не последнюю роль играет то, какой клиент к нам пришел. Например, постоянным заемщикам, с которыми сотрудничаем давно и точно знаем, что он свою вещь выкупят, на руки можем выдать и 100% от суммы. При выкупе клиент просто заплатит эту сумму + процент, который “набежал” за дни займа.

Есть ломбарды, которые выдают на руки всего 30% от суммы оценки. Но с такими наш эксперт советует не связываться.





Какие документы нужно подписать, чтобы сдать вещь в ломбард?

Прежде чем что-то подписывать, - советует Сергей, - изучите информацию о процентах, в случае с драгоценными металлами суммах оценки и других условиях займа. Все это обязательно должно быть указано на информационном стенде ломбарда.

Когда вам дадут подписать договор, сравните цифры, указанные в нем с теми, что на стенде. Проверьте правильность написания ваших паспортных данных. Посмотрите, включен ли НДС в процент за пользование займом. Отдельно уточните о наличии минимального срока пользования займом.

Особое внимание уделите тем пунктам, в которых ставите подпись.

Некоторые ломбарды предусматривают неустойку за просрочку займа. Если вы вовремя не забрали залог, то объем ежедневного процента за пользование займом увеличивается в период просрочки. Все это тоже должно быть указано в договоре.

После того, как вещь принята, у клиента на руках должен быть договор, заключенный с ломбардом, залоговый билет и деньги за сданный товар. Паспорт вам тоже должны вернуть.

Когда имущество оставлено в залог, оно автоматически страхуется. Вся ответственность за сохранность ваших вещей ложится на ломбард.

Как выкупить заложенную вещь?

По правилам вещь можно выкупить в период действия договора. Оставляли товар на 10 дней - в течение этого времени нужно его забрать. Если 10 дней прошли, то по закону вещь хранится в ломбарде еще 30 суток, а затем отправляется на продажу.

Чтобы выкупить залог, придите в ломбард с договором и паспортом. Товаровед называет сумму к возврату. Вы отдаете деньги, а взамен получаете чек и заложенную вещь. Останется только поставить подпись в договоре, чтобы подтвердить факт получения имущества обратно.

Что происходит, если вещь не выкупили?

Как было сказано выше, имущество будет дожидаться вас еще 30 дней, а затем его выставят на продажу. Исключение - изделия из драгоценных металлов. Они описываются и направляются прямиком в Государственное Хранилище, где их принимают по тем же фиксированным ценам, что и ломбарды. Вернуть изделие, попавшее туда, уже нельзя.

Как избежать уловок ломбардов?

От всего не застрахуешься, поэтому нужно быть внимательными. Чаще всего недобросовестные ломбарды не говорят о скрытых платежах. Например, не прописывают в договоре НДС. Или “забывают” указать, что процентная ставка за просрочку платежа будет выше.

Бывает, что при оценке имущества сильно занижают его стоимость. Если возникли сомнения, обязательно спросите как, и на основе чего оценивался ваш залог.

Проследите за процентом по займу. Он должен начисляться с той суммы, которую вам выдали на руки, а не с той, в которую вашу вещь оценили. К сожалению, некоторые ломбарды этим грешат.

Также спросите о минимальном сроке займа. Например, вы взяли заем на 5 дней, но вернули его через 2 дня. По закону вы должны оплатить процент только за эти два дня, а не за 5. Некоторые ломбарды вводят минимальный срок займа и настаивают на выплате процентов не за фактическое количество дней пользования им, а за то, что прописано в договоре. Это противоречит законодательству.

Как отличить надежный ломбард?

Во-первых, вся информация об условиях работы, процентных ставках, а также положение ломбарда должны находиться в открытом доступе. Мы уже говорили об информационном стенде. Там же вы найдете свидетельство о регистрации и свидетельство о включении ломбарда в реестр микрофинансовых организаций.

Во-вторых, обратите внимание на оборудование ломбарда. Весы, усиленная защита, сейфы - все это должно быть.

В-третьих, заем оформляется по паспорту (виду на жительство или удостоверению беженца) гражданина, которому принадлежит имущество.

Конечно, надежный ломбард выдаст чек после погашения вами займа.

Если все же вам попался не самый честный ростовщик и решить проблему на месте не получается, обращайтесь прямиком в Нацбанк Республики Беларусь. Именно он регулирует деятельность таких организаций.



Материал подготовлен редакцией каталога компаний TAM.BY совместно с компанией “Кредитон” .