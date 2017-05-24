LADY.TUT.BY и диетолог Ирина Кабасакал совместно с « Салоном спортивных тренажеров » запустили проект «Худеем по-мужски» при поддержке здорового питания Healthy plan и производителя питьевой и минеральной воды «Нарач».









Последние недели участникам пришлось нелегко. Если раньше об их своевременном и правильном питании заботилась служба доставки Healthy plan, то теперь надо было готовить самостоятельно.





А ведь в расписании еще тренировки в фитнес-клубе, А класса «Аквамарин» (ул. Филимонова, 20).





Были сданы итоговые анализы, результаты которых предоставила медицинская лаборатория «Синэво», чтоб полноценно оценить, улучшились ли показатели по здоровью наших героев.





Без кулинарных мастер-классов на пути к хорошей фигуре не обойтись. Поэтому мужчины снова собрались на просторной кухне санаторно-оздоровительного комплекса «Ислочь-парк», чтобы парить, запекать и тушить. В меню — бутерброды, макароны и картошка. Нет, вы не ослышались! Худеющим это можно! С небольшой оговоркой: бутерброды — на бездрожжевом хлебе, с рыбным паштетом и овощами, макароны — твердых сортов, картошка — молодая (в ней нет крахмала).









На этой же кухне участники сдавали экзамен по готовке. Некоторые блюда, конечно, немного пересолили (спишем это на весеннюю влюбленность), но в целом азы рационального питания усвоили.













А в перерывах между душем Шарко и «космическими штанами» (так мужчины назвали пневмокомпрессионную терапию) будущих стройняшек ждала встреча с руководителем LADY.TUT.BY и коучем Светланой Зере .













— Важно видеть направление, куда человек движется по жизни. Я работала с мужчинами по желанию в рамках метода генеративного коучинга, которому училась у его основателей Роберта Дилтса и Стивена Гиллигена, — рассказывает Светлана Зере.





— Было приятно беседовать со Светланой, — делится впечатлениями Георгий Волчек. — Я понял, что на правильном пути. Нужно жить не будущим, а настоящим, и стремиться к своей цели.

— Убедился, что расставил правильные приоритеты, — говорит Игорь Левошко. — Мне нравится одно высказывание: «Случай — это псевдоним Бога, когда он не хочет называть себя своим именем». Поэтому надо относиться ко всему с долей иронии, тогда легче будет жить. Я не распыляюсь на всякие мелочи. Живу своей жизнью, не беру на себя чужие эмоции.





А теперь о самом главном. Насколько удалось похудеть мужчинам за месяц и как изменился их образ жизни? Отметим, что в общей сложности наши участники избавились от 35,4 кг!

Александр Смоляк

34 года, предприниматель

Рост — 196 см

Масса тела: в начале проекта — 158 кг, теперь — 148 кг (минус 10 кг)









— Было круто. Никогда так не веселился без алкоголя (улыбается). У нас была очень насыщенная программа.

По питанию я взял на заметку очень много полезного. Если хотите узнать подробности — всех милости просим к Ирине Кабасакал на консультацию. И, естественно, для результата правильное питание должно быть в паре с физическими нагрузками.

Из-за широкого освещения в социальных сетях я, такое чувство, был в команде со всей страной. Все меня поддерживали. Это очень помогало.

За проект я полностью изменил свой образ жизни и круг общения. Моя цель теперь — 100 кг. А это год или даже полтора пахоты.

Ирина Кабасакал, диетолог:

— Саша стал тоньше. Объемы «ушли»: талия со 134 до 123 см, бедра — со 132 до 128 см. Чтобы лучше оценить результат, все участники в конце проекта повторно сдали анализы в лаборатории «Синэво» и сделали биоипмеданс. Радуют цифры инсулина: с критических 250,1 пмоль/л он снизился до нормальных 82,75 пмоль/л. Саша принимал первые две недели проекта препарат, снижающий уровень инсулина в крови. Холестерин уменьшился, индекс атерогенности тоже, но пока еще остается высоким. Уровень мочевой кислоты и холестерина с фракциями я снижала только с помощью индивидуального рациона, и еще есть к чему стремиться.

Саша — молодец! Строгое (почти) соблюдение рациона, кардио, плавание, ходьба, массаж и позитивный взгляд на мир изменили его в лучшую сторону во всех смыслах. Верю и надеюсь, что он не собьется с пути и все же будет употреблять животную белковую пищу и не будет задаваться вопросом по поводу зародышей курицы (именно так он называет яйца). Не рыбой единой сыт человек, хотя она присутствует в его рационе ежедневно.

С Сашиным запалом ему все горы по плечу. Главное — все время идти вперед и не оглядываться. Не застревать в прошлом. Жить здесь и сейчас и радоваться каждому дню.

Евгений Дронов, инструктор клуба «Аквамарин»:

— Александр добился хорошего результата, ведь кардио тренировки помогли ему почувствовать себя более бодрым и активным.

Если у человека много лишнего, то можно ожидать снижения веса на килограмм в неделю, но если вы лишь слегка полноваты — то максимум на полкило, или даже на 200 грамм. Лучше нацелиться на меньшую цифру и обрадоваться, что вы ее превзошли, чем расстраиваться, что процесс идет медленнее, чем должен бы. В фитнес-индустрии стараются рекламировать быстрые программы, так как они самые привлекательные. Но факт: они не помогают изменить стиль жизни.

Для дальнейшего снижения веса Александру нужно продолжать кардиотренировки, а для улучшения тонуса мышц добавить тренировки с отягощениями, но обязательное условие — под присмотром инструктора.

Георгий Волчек

53 года, артист театра и кино, сатирик

Рост — 172 см

Масса тела: в начале проекта — 103,7 кг, теперь — 93,6 кг (минус 10,1 кг)









— Сложно было начать заниматься собой. Спасибо организаторам за этот проект. Для меня он стал толчком в новую жизнь. У меня появились новые приятели.

Считаю, я победил в этом проекте. Показал лучший результат. И скину еще 13 кг до конца августа. Хочу весить 80 кг. Каждый день фотографирую себя на телефон в полный рост. Потом смонтирую в короткое видео — будет заметно, как я постройнел.

14 лет назад я бросил курить. А сейчас отказался от алкоголя. Из спиртных напитков у меня дома остались только сухие вина. Свой океан виски и водки я уже выпил. Хочу умереть медленной смертью, как испанский винодел Антонио Докампо Гарсиа, который выпивал в день по литру своего вина и дожил до 107 лет (смеется).

Кстати, раньше у меня было высокое давление. А теперь — 120/80.

Что касается правильного питания, то я считаю, что есть нужно 6 раз в день, по чуть-чуть. Понятно, никаких копченостей и прочего. Но иногда позволять себе то, что хочется.

Я понял, что вся беда толстых людей — это отсутствие движения. Надо проходить минимум шесть километров в день, тогда никогда не поправишься.

Ирина Кабасакал, диетолог:

— Великолепный результат и не только в виде цифры на весах. Жора уехал на концерт и консультировать его приходиться дистанционно, чем я регулярно занимаюсь с другими своими пациентами, которые живут в разных странах. Итак, только с помощью индивидуально подобранного мною рациона, без препаратов, с ежедневными кардионагрузками, процедурами, массажами и другими приятными сюрпризами проекта у Жоры снизился уровень глюкозы в крови, холестерин, индекс атерогенности, мочевая кислота, лептин. Динамика хорошая, и — при условии соблюдения моих рекомендаций по питанию и физическим нагрузкам и дальше — Жора помолодеет не только внешне, но и по результатам обследования. Молодец! Что тут скажешь: у актера хорошая мотивация.

Только вперед! К заветным цифрам на весах, с сохранением ценной мышечной массы и избавлением от избыточной жировой. Помните о том, что избыточная масса тела чревата последствиями для всех органов и систем организма. Стройное подтянутое тело = здоровое тело.

Евгений Дронов, инструктор клуба «Аквамарин»:

— У Георгия хороший результат, он с удовольствием посещает тренировки в нашем клубе. За время проекта он ощутил пользу фитнеса и увеличил свою повседневную активность. Правильное питание и увеличение физической нагрузки помогли этому участнику добиться поставленной цели и чувствовать себя хорошо.

Важно помнить, что при употреблении алкоголя окисление жиров останавливается и также останавливается потеря жировой массы тела, поэтому не стоит с алкоголем есть жирные продукты. Старайтесь максимально минимизировать употребление спиртных напитков.

Сергей Панфилов

42 года, владелец небольшого бизнеса в сфере ландшафтного дизайна

Рост — 173 см

Масса тела: в начале проекта — 91,8 кг, теперь — 87 кг (минус 4,8 кг)









— Сложным для меня на проекте было одно — большие объемы еды. Я к таким порциям не привык.

Я аккуратнее стал относиться к спортивным добавкам. Взглянув на анализы крови, понял, что лучше воздержаться от употребления некоторых. Например, креатина.

Бег Ирина Кабасакал не рекомендует людям в таком возрасте, как я. Поэтому бегать приходится тайком, прячась в пыли от проезжающих камазов.

Мне было интересно наблюдать за остальными участниками команды. У некоторых серьезные проблемы с весом, и то, что парни продолжают бороться, мотивирует. Твои сложности уже кажутся мелочью. Когда кто-то видит, как толстый человек еле бежит по дорожке, — это не повод смеяться. Надо порадоваться за него: несмотря на трудности, человек решил работать над собой.

Вообще командная работа гораздо эффективней. Когда есть друзья, проще бороться.

У нас распространена западная модель: говорим про цели. Но мне больше нравится восточная модель, когда важен сам процесс. Постоянно поддерживать себя в форме, быть здоровым. Этот процесс со своими сложностями, срывами, не так, как в глянце. И это нормально. Главное — уметь справляться со срывами и двигаться дальше.

Ирина Кабасакал, диетолог:

— Примечательно, что Сергею удалось избавиться от 3 кг жировой массы тела и прибавить на 1,5 кг в мышечной. А все потому, что Сергей — бывший военный и привык четко следовать инструкциям и рекомендациям. Уровень глюкозы в его крови и холестерин снизились, индекс атерогенности уменьшился. Без препаратов — только с помощью моего рациона.

С учетом измененного индекса массы тела, я немного подкорректировала рацион Сергея и изменила его в сторону уменьшения калоража. Этот Фома Неверующий убедился за период проекта и по результатам анализов, что нужно не в интернете составлять себе рацион и не у фитнес-тренеров, а идти к врачу и все делать по правилам. Рентгена в глазах ни у кого нет, и невозможно составить правильный рацион без обследования.

Очень рада показателям Сергея и желаю ему и дальше следовать моим рекомендациям, и в скором времени ему удастся достичь тех высот, которых он хочет.

Евгений Дронов, инструктор клуба «Аквамарин»:

— Сергей работал с отягощениями в тренажерном зале, он увеличил свою мышечную массу и снизил процент жира в организме. Это хороший результат за месяц при таком весе.

Я не фанат идеи, что каждый должен мерять и взвешивать еду, большинство могут обходиться вообще без этого. Но каждый, кто планирует снизить вес, должен иметь представление о количестве потребляемой пищи — неважно, будете ли вы подсчитывать граммы, стаканы, порции или как-то еще. Я за разнообразие, но надо понимать, сколько фруктов, мяса, сложных углеводов и т.д. вам необходимо.

При снижении веса мы теряем и мышечную массу, но при правильном питании и правильных нагрузках мы можем минимизировать ее потерю. Снижая вес, нужно заниматься в поддерживающем режиме, чтобы избежать перетренированности. При проблемах со спиной (которые обнаружились у Сергея, пока он самостоятельно тренировался кросс-фитом) нужно ограничить осевые нагрузки и выполнять тренировки под присмотром специалиста.

Алексей Новиков

31 год, бизнес-аналитик в ИТ

Рост — 192 см

Масса тела: в начале проекта — 107 кг, теперь — 102,9 кг (минус 4,1 кг)









— За этот месяц пришлось поменять распорядок дня и жизни. Отказаться от своих привычек. Особенно сложно стало, когда добавилось самостоятельное приготовление еды. На это уходит много времени: часа полтора на готовку плюс еще зайти в магазин купить продукты. Раньше я не заморачивался. Завтрак — каша, яйцо, обед предоставляла компания, ужин — как получится.

Я все время думал, что овощной суп — это дико невкусно. И… так оно и оказалось (смеется). Но если перемолоть все в блендере, можно есть. Лайфхак для тех, кто не любит вареные и тушеные овощи. Конечно, организм будет тратить меньше энергии на переваривание, но зато съедобно.

Из физических нагрузок мне больше всего понравились тайский бокс и функциональный тренинг. Хотя они, наверное, не самые лучшие для жиросжигания — приходится работать на высоком пульсе, а значит, тренируется выносливость.

Цифровых планов у меня нет. Мне скорее важно убрать объем талии и уменьшить процент жировой массы. Самое классное за проект — то, что анализы стали хорошими.

Ирина Кабасакал, диетолог:

— Радуют результаты анализов: уровень холестерина снизился, индекс атерогенности с 3,52 уменьшился до нормальных 2,45 Ед. Витамин Д из дефицитных цифр 14,26 нг/мл вырос до 30,28 нг/мл (это нижняя граница норма).

Алексей в течение всего месяца соблюдал рекомендованный мной рацион, тренировался, посещал массаж, бассейн и активно участвовал во всех этапах проекта. Через месяц мы снова увидимся для корректировки рациона, потому что чаще консультации я назначаю в исключительных случаях, при необходимости дополнительной мотивации. Леша — хороший ученик и все схватывает на лету. Мои кулинарные мастер-классы пошли ему на пользу. Порекомендовала ему увеличить кардионагрузки до пяти раз в неделю.

Я довольна итогом нашей совместной работы и очень надеюсь, что, сравнив результаты обследования, Леша не собьется с правильного пути и на нем будет встречать только соратников по здоровому образу жизни. Леше предстоит борьба с оставшимися избыточными 17,5 кг жировой массы тела, и вектор его должен быть направлен в сторону снижения ИМТ, который с 29,0 кг/кВ.м уменьшился до 27,7 и все еще пока остается в рамках избыточной массы тела. Успехов! Терпения! Только в комплексе можно достичь результатов! Главное — это желание, а оно у него есть!

Евгений Дронов, инструктор клуба «Аквамарин»:

— Алексей посещал тренировки по тайскому боксу и функциональному тренингу, он обрел новые навыки и повысил свой уровень физической подготовки. Ему также в дальнейшем не стоит забывать о кардио-нагрузках, которые развивают выносливость. Пусть выберет тот формат (велотренажер, эллипсоид, эйр-байк, гребной тренажер, степпер — вариантов масса), от которого он будет получать удовольствие, и тогда эти тренировки принесут ему пользу для здоровья и станут залогом хорошего настроения.

Снижение веса — это процесс долгий. Быстрое похудение имеет право на существование, например, для шоу или для фотосессии, но надо понимать, что и результат будет краткосрочный. Если у вас 25 лишних килограммов — настраивайтесь на год работы. И на изменение образа жизни в последующем. Нужно найти такой вид физической активности, который вам по душе.

Игорь Левошко

48 лет, врач-патологоанатом

Рост — 178 см

Масса тела: в начале проекта — 191,7 кг, теперь — 185,3 кг (минус 6,4 кг)









— Что из этого всего вышло? Я начал работать над собой. Хотя я и раньше все понимал и знал, не было пускового механизма. А сейчас я в проекте, тренировки бесплатные — глупо упускать.

Этот месяц — «школа молодого бойца», где нас научили, что есть, как готовить. Я в принципе всеяден, любые блюда воспринимаю нормально. Впереди лето, будем кушать свежие овощи, траву. Тем более есть, где вырастить — своя дача.

Каждый день у меня час физической нагрузки. Обязательно. Освоил скандинавскую ходьбу, плаваю в бассейне. Хожу на массажи, чтобы не только терялась масса, но и форма красивая была. Раз в неделю у меня фитнес-массаж — рекомендую попробовать всем, кто хочет иметь плоский животик!

Я, кстати, пробил себе новую дырку в ремне! Объемы падают, что тоже радует.

Но не хватает катастрофически времени. С 8.00 начинается рабочий день. Поэтому собой занимаюсь с шести утра и приезжаю домой в часов десять-одиннадцать вечера.

Соблюдаю в основном все правила. Иногда, конечно, делаю погрешности. Позавтракать не успел дома, яйцо вместе с желтком съел… Но, мне кажется, убиваться по этому поводу не стоит. Главное — в нужном направлении действовать. Физические нагрузки, отсутствие сахаров, крахмала — вот основное.

Семья поддерживает меня. Дети прячут вредную еду: прихожу — они ставят салатик на стол. Мама помогает. Знает, что я ем, и, когда приезжаю, меню старается подогнать под меня.

Хочется долго пройти путь, чтобы был ощутимый результат. У меня цель — 100 кг. Не знаю, когда достигну. Мне кажется, что если продолжать в таком же режиме, то через год-полтора.

Ирина Кабасакал, диетолог:

— Окружность талии у Игоря со 163 см уменьшилась до 155 см, окружность бедер — со 160 до 152 см. Метаболический синдром пока никуда не делся, но результаты анализов меня обрадовали. Критический уровень инсулина снизился, уровень глюкозы уменьшился — Игорь для этого принимал препарат. Снизились также холестерин, индекс атерогенности, триглицериды — только на моем рационе, без приема статинов.

Я очень надеюсь, что главный патологоанатом Минской области будет строго соблюдать все мои рекомендации и питаться по рациону, который я ему прописала с учетом «букета» заболеваний и особенностей его организма. Скандинавская ходьба, плавание, массаж, дача — все пойдет только на пользу, и через два года (!) мы увидим подтянутого и стройного мужчину, который захочет оставаться таким на долгие годы и няньчить внуков, качая свои бицепсы и трицепсы, уже натренированные к тому времени. Его здоровье в его руках! И он, как никто другой, должен это понимать. Ведь именно Игорь знает, что у нас там у всех внутри на самом деле, проводя ежедневные вскрытия в своей нелегкой и ответственной работе.

Евгений Дронов, инструктор клуба «Аквамарин»:

— Игорю тяжелее всех, у него самый большой вес, но все-таки он взялся за себя и не сдался, его результаты — это только начало всех изменений.

Лично я считаю, надо привносить в жизнь спорт постепенно и начинать с минимума. Никакого экстрима. Лучше, если есть какая-то поддержка, тренер, который назначит минимальную дозу, а потом, постепенно, когда вы достигните плато, увеличит нагрузку, чтобы помочь продвигаться дальше. Для большинства, с сидячей работой, очень важно увеличивать повседневную активность, хотя бы от 4 часов в неделю.

В целом, все участники добились определённого результата, научились правильно питаться и добавили физическую активность в свою жизнь. Для улучшения своих результатов им нужно продолжать следить за этим, продолжать тренировки, увеличивать их темп и нагрузку. Основная проблема теперешнего времени — это малая подвижность в течении дня, поэтому старайтесь больше двигаться. С наступление жары также стоит следить за питьевым режимом, одевать удобную и лёгкую одежду, не допускать перегревов тела, в случае ухудшения самочувствия — отдохнуть в прохладном месте.





Надеемся, наши герои изменят к лучшему не только своё здоровье и физическую форму, но и жизни многих читателей-мужчин, которые долгое время не могут взяться за себя. Если вам нужен был знак, что пора заняться собой — вот он!









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