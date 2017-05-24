На REALTY.TUT.BY проходит второй сезон конкурса « Моя кухня ». Прием заявок уже закончен, но мы продолжаем публиковать пришедшие рассказы читателей. После того, как все истории выйдут на нашем портале, мы запустим голосование пользователей TUT.BY. Они выберут победителей, которые получат призы от наших партнеров.

Рассказ Юлии из Минска:

— Весной 2014 года в нашей жизни случилось радостное событие: мы получили ключи от трехкомнатной квартиры. Опыта обустройства жилья у нас не было, поэтому пришлось прочитать множество форумов, тематических сайтов, расспросить знакомых, прежде чем приступить к работам.

Первым делом определились с общей планировкой квартиры. Предложенная застройщиком не устраивала, — это был лабиринт с примыкающими к нему комнатами. Наши видения с супругом немного разнились, но все же мы нашли компромисс. Прожив в квартире уже больше года после завершения ремонта, мы убедились в верности нашего решения.





Изначальная площадь кухни (около 10 кв. м.) не позволяла в полной мере реализовать все мои желания. Решение пришло очень просто: объединить кухню с соседней комнатой. В итоге получили достаточно большое пространство, которое вместило в себя и кухню, и гостиную.





Я представляла в общих чертах, чего хочу. Прежде чем начинать ремонтные работы надо было окончательно проработать проект, просчитать его и определиться с изготовителем. Мы обошли много кухонных салонов и в каждом что-то не устраивало. По рекомендации обратились к ИП, который продавал кухни производства «ЗОВ», и тут все сложилось самым лучшим образом: устроила цена, условия, работа с дизайнером. Не прогадали: на протяжении всего сотрудничества получали только самые приятные впечатления от работы.





Окна нашей кухни выходят на восток, солнце заглядывает в них только по утрам. Поэтому цвет рассматривали исключительно белый.

Пока изготавливалась мебель, мы возвели небольшую нишу из газосиликатных блоков. В нее планировали в будущем встроить холодильник, духовой шкаф и микроволновую печь. И хотя мы еще не знали точно, каких именно производителей техника у нас будет, с размерами ниши сложностей не возникло: установочные размеры встраиваемой техники стандартные.





Далее была заново проведена электрика, выведены трубы для подключения крана и посудомоечной машины, уложена плитка на кухонный фартук и на пол. «Теплый» пол не делали. Разводка труб отопления идет по полу, поэтому в зимнее время ногам и так тепло — приятный бонус от застройщика. Над будущими шкафчиками на 10 см был опущен потолок, в котором должны были разместиться точечные светильники. В нем же спрятали и короб от вытяжки.





Наш кухонный гарнитур выполнен с фасадами из массива ясеня. Ширина выдвижных шуфляд 60 см, что позволяет удобно хранить мелкую бытовую технику, кастрюли, формы для запекания, крупы.





Монтаж гарнитура занял всего день. Нам сразу же установили духовой шкаф, варочную панель, посудомоечную машину и вытяжку. Результат очень порадовал. Буквально за один день кухня почти обрела свой конечный вид.





Остались мелочи, которые делали уже своими силами. Супруг установил встраиваемый холодильник, мойку, розетки и выключатели, светильники над шкафчиками и над столовой группой, подсветку над столешницей (она оказалась очень удобной), поклеили обои.





Несмотря на то, что кухня и техника белого цвета, в уходе они неприхотливы.





Подводя итоги, нужно отметить, что мебель у нас вся белорусского производства («ЗОВ» и «Пинскдрев»), а вот техника, напротив, вся импортная. В Минске покупали только холодильник и вытяжку. Всё остальное привезли из Польши.





Ниже приведена стоимость работ и материалов:

строительные работы и материалы (электрика, устройство ниши, вода/канализация, выравнивание стен, устройство и покраска потолка, блоки, штукатурка, шпатлевка, клей, гипсокартон, алюминиевые профили, краска и др.) — около 1592 BYN (850 у.е.);

кухня («ЗОВ», фурнитура Blum, доводчики, доставка, установка) — 5620 BYN (3000 у.е.);

плитка (фартук: коллекция Castelli (Alta Ceramica, Италия), пол: коллекция Bayur Ceniza (Baldocer, Испания), укладка) — 749 BYN (400 у.е.);

холодильник Liebherr ICUS 3314 Comfort — 1283 BYN (685 у.е.);

духовой шкаф Gorenje BO75SY2W — 562 BYN (300 у.е.) с учетом возврата НДС 23%;

варочная панель Gorenje IT612SY2W — 629 BYN (336 у.е.) с учетом возврата НДС 23%;

микроволновая печь Candy — 281 BYN (150 у.е.) с учетом возврата НДС 23%;

ПММ Bosch SMV53L50EU — 530 BYN (283 у.е.) с учетом возврата НДС 23%;

вытяжка Zorg — 208 BYN (111 у.е.);

мойка Florentina «Липси» — 319 BYN (170 у.е.);

смеситель Florentina «Омега» — 217 BYN (116 у.е.);

освещение (над шкафчиками, над столом, над столешницей) — 287 BYN (48+80+25 у.е.);

стол-трансформер («ЗОВ», модель «Цезарь-3») — 736 BYN (393 у.е.);

стулья («Пинскдрев», модель «Канди») — 474 BYN (253 у.е.);

тюль с пошивом (салон «Элен-стиль») — 281 BYN (150 у.е.);

розетки и выключатели Legrand Valena — 131 BYN (70 у.е.);

обои — 56 BYN (30 у.е.).

Итого: 13 956 BYN (7450).

Комментирует Костюкевич Татьяна, специалист по работе с клиентами компании «Окнаград»: - Просторная кухня — мечта многих хозяек. Если квадратных метров недостаточно для ощущения свободы и комфорта, можно попробовать перепланировку. Конечно, если позволяют конструктивные особенности дома, и проект с изменениями утвержден в соответствующих инстанциях. Кроме кардинальных методов в дизайне есть масса доступных приемов, позволяющих улучшить помещение.

В дизайне этой кухни выделяется главная идея — сделать пространство, фактически и визуально, более свободным и объемным. Многое в обстановке и отделке интерьера подчинено общей цели: белая мебель, плитка, обои и текстиль в светлых тонах, ненавязчивый декор окна в виде нейтрального полупрозрачного тюля- эти детали зрительно расширяют пространство, что и требуется в условиях небольшого помещения. С той же целью применяют диагональное расположение плитки — визуально раздвигаются границы. Удачно выбраны светильники, создающие впечатление невесомости и легкости.

Приоконная зона максимально открыта- не загромождена массивной мебелью (холодильник и остальная бытовая техника, а также высокие шкафы расположены напротив), поэтому расположенная рядом рабочая зона хорошо освещена. Обращает на себя внимание единая линия подоконника и столешницы — это не только эстетично смотрится, но и позволяет свободно открыть створку окна так, что она не задевает мебель. В условиях небольшого помещения, и особенно на кухне, важно продумать каждую мелочь — ведь они создают комфорт.

В небольшой кухне должно быть много света, если дневного недостаточно — поможет многоуровневое освещение. Здесь светильники расположены над важными функциональными зонами: рабочей поверхностью и обеденной группой на потолке и стене. Приветствуется стройность и четкость линий, которая прослеживается здесь в расположении мебели, при этом не в ущерб удобству. Интерьер кухни получился не только красивым, легким, но и достаточно удобным. Спасибо, Юлия, за участие в проекте и удачи в конкурсе!

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