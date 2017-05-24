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Лукашенко уволил Шапиро
Александр Лукашенко освободил Семена Шапиро от должности председателя Минского областного исполнительного комитета.
По информации пресс-службы президента, Семена Шапиро уволили с должности в связи с переходом на новую должность. О какой должности идет речь - неясно, да и в целом подробностей отставки Шапиро пока нет.
Неизвестно также, кто займет должность председателя Минского областного исполкома.
Напомним, что на внеочередных отчетно-выборных конференциях, которые состоялись 18 мая в Минске,
Тогда президент обмолвился о том, что Семену Шапиро помимо ФХБ дадут
"Какой-то вырежем блок для контроля. Опыт его надо использовать", - отметил тогда Лукашенко.
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Александр Лукашенко освободил Семена Шапиро от должности председателя Минского областного исполнительного комитета.
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