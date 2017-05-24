Лукашенко уволил Шапиро

Александр Лукашенко освободил Семена Шапиро от должности председателя Минского областного исполнительного комитета.

По информации пресс-службы президента, Семена Шапиро уволили с должности в связи с переходом на новую должность. О какой должности идет речь - неясно, да и в целом подробностей отставки Шапиро пока нет.

Неизвестно также, кто займет должность председателя Минского областного исполкома.

Напомним, что на внеочередных отчетно-выборных конференциях, которые состоялись 18 мая в Минске, были избраны новые руководители ряда спортивных федераций Беларуси. Так, главой Белорусской федерации хоккея стал губернатор Минской области Семен Шапиро, который сменил на этом посту главного пограничника Беларуси Игоря Рачковского. Лукашенко отметил, что от Шапиро теперь ждут большой работы. Об этом президент заявил во время встречи с главой своей адмиистрации Натальей Кочановой 22 мая.

Тогда президент обмолвился о том, что Семену Шапиро помимо ФХБ дадут крупное государственное поручение .

"Какой-то вырежем блок для контроля. Опыт его надо использовать", - отметил тогда Лукашенко.