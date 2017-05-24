Госпитализированный после ДТП в Сенненском районе 16-летний парень умер в больнице

25 мая, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. 16-летний пассажир Ford, который был травмирован в аварии в Сенненском районе, умер в больнице, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

Как сообщалось, вчера в Сенненском районе произошло смертельное ДТП. На 15-м км автодороги Богушевск - Коковчино - Немойта столкнулись Ford и "Нива". В результате аварии на месте погибла девушка 1999 года рождения, которая ехала на переднем пассажирском сидении иномарки. Тело погибшей из машины извлекли сотрудники МЧС.

Всего в двух автомобилях было шесть человек. В больнице находятся водитель и пассажир "Нивы". Известно, что оба водителя были трезвыми.-0-