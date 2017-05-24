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«Манчестер Юнайтед» впервые в истории выиграл Лигу Европы

25.05.2017 09:39 — Разное | Ежедневник  
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«Манчестер Юнайтед» впервые в истории выиграл Лигу Европы

фото: ria.ru

Футболисты из английского клуба "Манчестер Юнайтед" одержали верх над амстердамским "Аяксом" в финале Лиги Европы, впервые в истории завоевав данный трофей.

Спортивный поединок, состоявшийся в среду в Стокгольме, завершился со счетом 2:0. Голы забили Поль Погба на 18-й минуте и Генрих Мхитарян на 48-й, пишут РИА Новости.

На счету «Манчестер Юнайтед» победы в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА, Межконтинентальном кубке и клубном чемпионате мира. Теперь в копилку достижений клуба можно отнести и Лигу Европы.

 
 
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Футболисты из английского клуба "Манчестер Юнайтед" одержали верх над амстердамским "Аяксом" в финале Лиги Европы, впервые в истории завоевав данный трофей.

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