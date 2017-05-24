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Белоруска пыталась провезти из Украины в ЕАЭС около 300 кг сала

25.05.2017 09:46 — Разное | БелТА  
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Белоруска пыталась провезти из Украины в ЕАЭС около 300 кг сала
Фото Гомельской таможни

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданка Беларуси пыталась незаконно переместить из Украины на территорию Евразийского экономического союза около 300 кг сала, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Первую попытку белоруска предприняла, следуя из Украины на автомобиле Renault через пункт пропуска "Новая Гута". При проведении таможенного контроля сотрудники Гомельской таможни обнаружили под вещами на сидениях, в картонных коробках и в детской люльке более 170 кг соленого сала. 40-летняя гражданка вину признала полностью, сообщила о своем намерении избежать уплаты таможенных платежей. Решением суда она была привлечена к ответственности по ч.2 ст.14.1 КоАП Беларуси.

Вскоре после состоявшегося суда женщина вновь въезжала в Беларусь по "зеленому" коридору через пункт пропуска "Новая Гута". В этот раз она следовала за рулем микроавтобуса Ford Transit. Гомельские таможенники совместно с должностными лицами отделения пограничного контроля под обшивкой крыши автомобиля обнаружили размещенные в антисанитарных условиях по всему периметру межпотолочного пространства пласты соленого сала массой около 120 кг. На данный товар отсутствовал и ветеринарный сертификат, подтверждающий безопасность продукта.

Материалы дела в отношении гражданки Беларуси, совершившей спустя неделю после полученного взыскания повторное административное правонарушение, предусмотренное ч.2 ст.14.1 КоАП, будут направлены на рассмотрение в суд Центрального района Гомеля.-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Первую попытку белоруска предприняла, следуя из Украины на автомобиле Renault через пункт пропуска "Новая Гута". При проведении таможенного контроля сотрудники...

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