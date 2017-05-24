|
Роналду грозит штраф 8 миллионов евро и тюремный срок за неуплату налогов
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду может быть оштрафован на 8 млн евро и приговорен к четырехмесячному тюремному заключению за неуплату налогов. Об этом сообщает радиостанция
Налоговое ведомство считает, что существуют доказательства, что футболист не заплатил около 8 млн евро налога в период с 2011 по 2014 год.
Сообщается, что Роналду провел деньги, полученные от реализации своих имиджевых прав, через офшорные фирмы на Виргинских островах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду может быть оштрафован на 8 млн евро и приговорен к четырехмесячному тюремному заключению за неуплату налогов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии