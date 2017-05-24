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Роналду грозит штраф 8 миллионов евро и тюремный срок за неуплату налогов

25.05.2017 09:57 — Разное | Tut.by  
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Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду может быть оштрафован на 8 млн евро и приговорен к четырехмесячному тюремному заключению за неуплату налогов. Об этом сообщает радиостанция Cadena SER.

Налоговое ведомство считает, что существуют доказательства, что футболист не заплатил около 8 млн евро налога в период с 2011 по 2014 год.

Сообщается, что Роналду провел деньги, полученные от реализации своих имиджевых прав, через офшорные фирмы на Виргинских островах.

 
 
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Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду может быть оштрафован на 8 млн евро и приговорен к четырехмесячному тюремному заключению за неуплату налогов.

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