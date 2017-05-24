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Европейцы не верят в "российскую угрозу" для Прибалтики

25.05.2017 10:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 мая — Sputnik. Заявлениям НАТО о возможности российского вторжения в Польшу и страны Балтии не доверяют итальянцы, немцы и французы, в то время как британцы и американцы придерживаются иной точки зрения, показал опрос Sputnik.Мнения, который был проведен в преддверии саммита альянса в Брюсселе компанией Ifop для информационного агентства и радио Sputnik.

Большинство опрошенных в Италии и Германии (69% и 60% соответственно) и почти половина французов (47%) не верят в то, что у России есть планы по захвату Польши и Прибалтики. Такое мнение разделяют в основном представители старшего поколения с высоким уровнем образования.

В Великобритании и США, напротив, хорошо образованные люди не исключают вторжения России в Восточную Европу. С таким утверждением согласились 43% британцев и 55% американцев, главным образом демократов.

Европейцы не верят в "российскую угрозу" для Прибалтики
© Инфографика
Большинство жителей Германии и Италии не верят в "российскую угрозу" для Польши и Прибалтики

Опрос был проведен старейшей во Франции компанией, занимающейся опросами общественного мнения, IFop с 21 по 25 апреля 2017 г. во Франции, Германии, Италии и Великобритании и с 21 по 27 апреля в США. В нем приняли участие 4 005 респондентов в возрасте старше 18 лет. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет +/- 3,1% при доверительной вероятности 95%.

В июне 2016 года НАТО под предлогом защиты от потенциальной "российской агрессии" объявила о развертывании четырех батальонов в Литве, Латвии, Эстонии и Польше. В Москве, в свою очередь, не раз подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран альянса. Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, в НАТО об этом прекрасно знают, но пользуются поводом, чтобы разместить больше войск у российских границ. 

Справка о проекте Sputnik.Мнения

Международный проект по изучению общественного мнения стартовал в январе 2015 года. Партнерами проекта выступают известные исследовательские компании Populus, Ifop и forsa. В рамках проекта Sputnik.Мнения регулярно проводятся опросы общественного мнения в странах Европы и США по наиболее актуальным социальным и политическим вопросам.

Sputnik Беларусь начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на белорусском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Портал агентства входит в ТОП-10 ведущих национальных СМИ страны*. Sputnik Беларусь является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском языках.

*по данным Gemius за март-апрель 2017 года.

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Теги: Минск
 
 
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Старшее поколение в Италии и Германии не доверяет заявлениям НАТО о возможности вторжения России в Польшу и Прибалтику.

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