Новый вирус атакует компьютеры с помощью субтитров к сериалам и фильмам

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хакеры распространили новый вирус, который атакует компьютеры при помощи субтитров к сериалам и фильмам, интегрированные в медиаплееры.

Злоумышленники могут получить контроль над миллионами устройств автоматически, обходя системы безопасности, пишет "Газета.ру", ссылаясь на заявление представителя компании Check Point Software Technologies.

Субтитры к фильмам находятся в общем интернет-доступе, поэтому хакеры могут добавить в хранилище также и "зараженные" субтитры, которые автоматически скачает медиаплеер. В итоге хакеры могут завладеть данными на всех зараженных девайсах.

Отмечается, что уязвимости были обнаружены в таких плеерах, как Kodi, Popcorn Time, Strem.io, VLC.-0-