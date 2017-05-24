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Новый вирус атакует компьютеры с помощью субтитров к сериалам и фильмам

25.05.2017 10:06 — Разное | БелТА  
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Новый вирус атакует компьютеры с помощью субтитров к сериалам и фильмам

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хакеры распространили новый вирус, который атакует компьютеры при помощи субтитров к сериалам и фильмам, интегрированные в медиаплееры.

Злоумышленники могут получить контроль над миллионами устройств автоматически, обходя системы безопасности, пишет "Газета.ру", ссылаясь на заявление представителя компании Check Point Software Technologies.

Субтитры к фильмам находятся в общем интернет-доступе, поэтому хакеры могут добавить в хранилище также и "зараженные" субтитры, которые автоматически скачает медиаплеер. В итоге хакеры могут завладеть данными на всех зараженных девайсах.

Отмечается, что уязвимости были обнаружены в таких плеерах, как Kodi, Popcorn Time, Strem.io, VLC.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Злоумышленники могут получить контроль над миллионами устройств автоматически, обходя системы безопасности, пишет "Газета.ру", ссылаясь на заявление...

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