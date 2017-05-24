В Смолевичском районе дотла сгорел дом, гараж и три автомобиля

Дом, гараж и три автомобиля сгорели при пожаре в деревне Заболотье Смолевичского района. Об этом TUT.BY рассказала официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.



Фото: МЧС

Информация о пожаре поступила спасателям 24 мая, в 15.54. Когда работники МЧС прибыли на место, дом и гараж горели открытым пламенем, людей в строениях не было. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.



Фото: МЧС

В результате пожара огнем уничтожены дом, гараж и три автомобиля: стоящий в гараже Volkswagen Vento, а также припаркованные рядом Volkswagen Golf и Hyundai Sonata. Всего на территории находились 6 автомобилей.

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Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.