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Дробыш о шоу "Ты супер!": эти слезы не останутся неуслышанными

25.05.2017 10:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Член жюри вокального конкурса "Ты супер!", продюсер Виктор Дробыш поблагодарил информационное агентство и радио Sputnik за проведение кастингов в странах СНГ, отметив, что журналистам удалось найти неожиданно большое количество талантливых детей с непростыми судьбами.

"Конечно, мы все, члены жюри, не понимали, куда мы идем. И я невольно сравнивал это с какими-то предыдущими проектами, где принимал участие. Не скрою, даже отчасти легкомысленно отнесся к этому проекту. Но когда окунулся в атмосферу и понял, что это такое, я признателен, что позвали нас. И эта программа помогла нам всем стать лучше", — сказал Дробыш. 

Дробыш о шоу "Ты супер!": эти слезы не останутся неуслышанными
© Sputnik
Проект "Ты супер!": тайны концерта в Кремле

Продюсер также поблагодарил всех участников проекта "Ты супер!" — и тех, кто смог пройти в финал шоу, и тех, кто остановился на более ранних этапах.

"Думаю, эти слезы, они не останутся неуслышанными. Думаю, везде ребята вернутся и что-то почерпнут из этого проекта. И надеюсь, что идея этой программы будет поддержана на долгие годы вперед", — рассказал Дробыш.

Как ранее сообщал Sputnik, суперфинал международного детского вокального конкурса "Ты супер!" пройдет 26 мая в Кремле, в нем примет участие и белорусская конкурсантка Дарья Чернова, она сразится за звание лучшей юной вокалистки на постсоветском пространстве. Поддержать Дашу Чернову можно при помощи Sputnik Беларусь.

27 мая в 20:00 зрители увидят концерт в эфире телеканала НТВ и на сайте Sputnik Беларусь.

 
 
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Накануне суперфинала шоу "Ты супер!", который пройдет 26 мая в Кремлевском Дворце, продюсер Виктор Дробыш признался, что поначалу легкомысленно отнесся к новому...

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