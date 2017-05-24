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Завотделением минского медучреждения задержан за сбыт наркотических препаратов

25.05.2017 10:27 — Разное | БелТА  
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Завотделением минского медучреждения задержан за сбыт наркотических препаратов
Фото ОИОС ГУВД Мингорисполкома

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители задержали заведующего отделением одного из столичных медицинских учреждений, который занимался сбытом запрещенных для реализации медицинских препаратов. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

При обыске в квартире задержанного было обнаружено 404 таблетки, среди которых лекарственные средства, содержащие морфин, и таблетки трамадола. Также оперативники изъяли 7 ампул диазепама. "Было установлено, что злоумышленник сбывал препараты лицам, судимым за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, а также гражданам, которые ранее проходили у него лечение", - отметили в ГУВД.

Сейчас в отношении медработника возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Санкция указанной части статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком до 13 лет.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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При обыске в квартире задержанного было обнаружено 404 таблетки, среди которых лекарственные средства, содержащие морфин, и таблетки трамадола.

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