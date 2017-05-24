24 мая на стадионе "Френдс-Арена" в Стокгольме состоялся финальный матч Лиги Европы между "Манчестер Юнайтед" и "Аяксом". Британская команда обыграла голландский клуб со счетом 2:0. Голы за "МЮ" забили Поль Погба и Генрих Мхитарян.

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Минске почтили память погибших в Манчестере" title="Болельщики в Минске почтили память погибших в Манчестере" class=""> © Sputnik/ Финал ЛЕ: болельщики в Минске почтили память погибших в Манчестере

Официальные белорусские фан-клубы "Манчестер Юнайтед" собрались на просмотр финального матча в Минске и отпраздновали победу любимой команды. "МЮ" впервые выиграл Лигу Европы и стал пятой командой, побеждавшей во всех трех крупнейших европейских турнирах — Лиге чемпионов, Лиге Европы (Кубке УЕФА) и Кубке обладателей кубков. Ранее своеобразный требл оформили "Ювентус", "Аякс", "Бавария" и "Челси".

Видеорепортаж о том, как белорусские болельщики смотрели финал Лиги Европы, смотрите на Sputnik в течение дня.