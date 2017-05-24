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Видеофакт: белорусские фанаты "МЮ" празднуют гол Мхитаряна в финале ЛЕ
25.05.2017 10:39 — Разное | Sputnik Беларусь
24 мая на стадионе "Френдс-Арена" в Стокгольме состоялся финальный матч Лиги Европы между "Манчестер Юнайтед" и "Аяксом". Британская команда обыграла голландский клуб со счетом 2:0. Голы за "МЮ" забили Поль Погба и Генрих Мхитарян.
Минске почтили память погибших в Манчестере" title="Болельщики в Минске почтили память погибших в Манчестере" class="">
© Sputnik/
Официальные белорусские фан-клубы "Манчестер Юнайтед" собрались на просмотр финального матча в Минске и отпраздновали победу любимой команды. "МЮ"
Видеорепортаж о том, как белорусские болельщики смотрели финал Лиги Европы, смотрите на Sputnik в течение дня.
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Белорусские фанаты клуба "Манчестер Юнайтед" следили за финалом Лиги Европы в одном из баров Минска. Смотрите на видео бурную реакцию болельщиков на гол Генриха...
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