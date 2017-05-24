Центробанк Норвегии снял клип про треску, чтобы прорекламировать новую купюру

Норвежский банк заручился помощью популярного местного объединения комиков, чтобы снять ремейк хита 1980 года «Torsken kommer» («Треска идет»). Видео сделано для продвижения новых банкнот в 200 крон, на которых помимо рыбы изображены рыбацкий бот, рыболовная сеть и навигационный знак на волнах.

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В ролике прослеживается превращение трески, которую иногда называют «белым золотом» Норвегии, в деньги. В небольшом камео в клипе снялся глава Норвежского банка Эйстейн Олсен (Øystein Olsen).

Журналисты порталп Qz.com обратились к представителям банка с просьбой перевести текст на английский язык, однако им ответили, что часть смысла будет потеряна при переводе, так как в тексте много ссылок на норвежскую культуру, непонятных для международной аудитории.