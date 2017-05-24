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Центробанк Норвегии снял клип про треску, чтобы прорекламировать новую купюру

25.05.2017 10:47 — Разное | Tut.by  
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Норвежский банк заручился помощью популярного местного объединения комиков, чтобы снять ремейк хита 1980 года «Torsken kommer» («Треска идет»). Видео сделано для продвижения новых банкнот в 200 крон, на которых помимо рыбы изображены рыбацкий бот, рыболовная сеть и навигационный знак на волнах.

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В ролике прослеживается превращение трески, которую иногда называют «белым золотом» Норвегии, в деньги. В небольшом камео в клипе снялся глава Норвежского банка Эйстейн Олсен (Øystein Olsen).

Журналисты порталп Qz.com обратились к представителям банка с просьбой перевести текст на английский язык, однако им ответили, что часть смысла будет потеряна при переводе, так как в тексте много ссылок на норвежскую культуру, непонятных для международной аудитории.

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Норвежский банк заручился помощью популярного местного объединения комиков, чтобы снять ремейк хита 1980 года "Torsken kommer" ("Треска идет").

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