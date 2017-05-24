Потеряла лицо. Секс-символ 90-х Памела Андерсон удивила новым образом в Каннах

Лазурное побережье продолжает принимать гостей самого громкого светского события в мире кино — Каннского фестиваля. Среди звезд в этом году была замечена и Памела Андерсон, которая приехала в Канны, чтобы посетить премьеру фильма «120 ударов в минуту».





На красной дорожке мероприятия звезда «Спасателей Малибу» появилась в черном платье с воланами и глубоким декольте от «Vivienne Westwood». Правда, все внимание собравшейся публики было приковано не к наряду, а заметно изменившемуся лицу Андерсон: чрезмерно натянутый лоб и припухшие щеки недвусмысленно указывают на пластические операции.

Замена привычного сексуального образа с пышной укладкой на более сдержанный и элегантный сделало звезду «Спасателей Малибу» и вовсе неузнаваемой. Актриса, которой этим летом исполнится 50, предстала перед публикой с минимумом макияжа и гладкой прической.

Однако стоит отметить, что фигура Памелы Андерсон сохранилась такой же привлекательной. В прошлогоднем фильме «Люди сада» актриса предстала полностью обнаженной и ничуть не расстроила своих фанатов.





Кстати, этой весной зрители увидят полнометражную версию самого популярного сериала в истории « Спасатели Малибу ». Ожидаются девушки в бикини и мускулистый торс «Скалы». Тряхнет стариной и не только ей Памела Андерсон. Сюжет фильма вторичен, но если кому интересно: нефтяная компания собирается разрушить пляж и побережье, на котором работают и отдыхают десятки горожан.

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