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Потеряла лицо. Секс-символ 90-х Памела Андерсон удивила новым образом в Каннах
Лазурное побережье продолжает принимать гостей самого громкого светского события в мире кино — Каннского фестиваля. Среди звезд в этом году была замечена и Памела Андерсон, которая приехала в Канны, чтобы посетить премьеру фильма «120 ударов в минуту».
На красной дорожке мероприятия звезда «Спасателей Малибу» появилась в черном платье с воланами и глубоким декольте от «Vivienne Westwood». Правда, все внимание собравшейся публики было приковано не к наряду, а заметно изменившемуся лицу Андерсон: чрезмерно натянутый лоб и припухшие щеки недвусмысленно указывают на пластические операции.
Замена привычного сексуального образа с пышной укладкой на более сдержанный и элегантный сделало звезду «Спасателей Малибу» и вовсе неузнаваемой. Актриса, которой этим летом исполнится 50, предстала перед публикой с минимумом макияжа и гладкой прической.
Однако стоит отметить, что фигура Памелы Андерсон сохранилась такой же привлекательной. В прошлогоднем фильме «Люди сада» актриса предстала полностью обнаженной и ничуть не расстроила своих фанатов.
Кстати, этой весной зрители увидят полнометражную версию самого популярного сериала в истории «
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Секс-символ 90-х удивила своим новым лицом и образом.
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