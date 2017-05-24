ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Потеряла лицо. Секс-символ 90-х Памела Андерсон удивила новым образом в Каннах

25.05.2017 10:40 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Лазурное побережье продолжает принимать гостей самого громкого светского события в мире кино — Каннского фестиваля. Среди звезд в этом году была замечена и Памела Андерсон, которая приехала в Канны, чтобы посетить премьеру фильма «120 ударов в минуту».


На красной дорожке мероприятия звезда «Спасателей Малибу» появилась в черном платье с воланами и глубоким декольте от «Vivienne Westwood». Правда, все внимание собравшейся публики было приковано не к наряду, а заметно изменившемуся лицу Андерсон: чрезмерно натянутый лоб и припухшие щеки недвусмысленно указывают на пластические операции.

Замена привычного сексуального образа с пышной укладкой на более сдержанный и элегантный сделало звезду «Спасателей Малибу» и вовсе неузнаваемой. Актриса, которой этим летом исполнится 50, предстала перед публикой с минимумом макияжа и гладкой прической.

Однако стоит отметить, что фигура Памелы Андерсон сохранилась такой же привлекательной. В прошлогоднем фильме «Люди сада» актриса предстала полностью обнаженной и ничуть не расстроила своих фанатов.


Кстати, этой весной зрители увидят полнометражную версию самого популярного сериала в истории «Спасатели Малибу». Ожидаются девушки в бикини и мускулистый торс «Скалы». Тряхнет стариной и не только ей Памела Андерсон. Сюжет фильма вторичен, но если кому интересно: нефтяная компания собирается разрушить пляж и побережье, на котором работают и отдыхают десятки горожан.

***

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш 13 билетов на фестиваль «Рок за Бобров» в Минске.

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

>> скачать для iOS

>> скачать для Android

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Секс-символ 90-х удивила своим новым лицом и образом.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Сеть попали новые фотографии iPhone 8
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика