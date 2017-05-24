

фото: zanews.ru

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе последней встречи заявил главе МИД РФ Сергею Лаврову, что санкции против России за Крым останутся в силе до тех пор, пока контроль над полуостровом не будет возвращен Киеву.

"Как ясно высказался госсекретарь Рекс Тиллерсон на недавней встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, санкции в отношении России продолжат действовать, пока она не выполнит полностью минские договоренности. И санкции, относящиеся к Крыму, останутся в силе до тех пор, пока Россия не возвратит контроль над полуостровом Украине", – заявила "Интерфаксу" официальный представитель посольства США в РФ.

Переговоры С. Лаврова и Р. Тиллерсона состоялись 10 мая в Вашингтоне.

Ранее в среду Госдепартамент США сообщил о телефонном разговоре Рекса Тиллерсона с президентом Украины Петром Порошенко.

"Госсекретарь Тиллерсон позвонил президенту Украины Петру Порошенко, чтобы обсудить его (Р. Тиллерсона - ИФ) недавнюю поездку в Москву и послание российскому руководству о том, что, хотя США заинтересованы в улучшении отношений с Россией, действия России на востоке Украины препятствуют этому", – говорилось в распространенном госдепом документе.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Санкции США за Крым будут действовать в отношении России, пока Москва не вернет его Украине Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе последней встречи заявил главе МИД РФ Сергею Лаврову, что санкции против России за Крым останутся в силе до тех пор, пока...

При этом, как отмечалось, Тиллерсон заверил Порошенко, что США "твердо привержены суверенитету и территориальной целостности Украины", а также подтвердил, что США не снимут с России санкции до тех пор, пока "Россия не вернет полный контроль над Крымским полуостровом Украине и не выполнит в полной мере Минские соглашения".