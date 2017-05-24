Жителям более 500 многоквартирных домов Минска сделают перерасчет за отопление и вернут деньги

Собственникам и нанимателям квартир в домах, не оснащенных групповыми приборами учета теплоэнергии, производят перерасчет по услуге «Отопление».





Этой теме была посвящена прямая линия в контакт-центре Мингорисполкома с участием специалистов ГО «Минское городское жилищное хозяйство» (МГЖХ) 24 мая, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Как рассказала начальник отдела энергетики МГЖХ Елена Попова, в домах без групповых приборов учета тепла плата за отопление рассчитывается на основании нормативов потребления, установленных местными исполнительными и распорядительными органами. В столице норматив составляет 0,0189 Гкал за 1 кв. м. Ежемесячно делают расчет фактического потребления теплоэнергии с учетом температуры наружного воздуха в течение отопительного периода. По его завершении сравнивают два этих показателя и производят перерасчет.

— Прошедшая зима была довольно теплой, а средняя температура в марте достигла плюс 4,2 градуса. Поэтому всем жильцам безучетных домов возвращают определенные суммы, внесенные за отопление, — отметила Е. Попова. — В счетах-извещениях за апрель была указана сумма возврата за период с 10−12 октября, когда в жилфонде начали включать отопление, до 30 апреля. Для стандартной двухкомнатной квартиры площадью 48 кв. м она составила 6,8 руб. Эти деньги были вычтены с общей суммы оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Так как отопление отключили только 5 мая, выполняется перерасчет и за эти пять 5 дней, он будет отражен уже в жировках за май, которые жильцы получат в июне. Им также возвратят еще часть ранее внесенных средств.

Начальник технического отдела МГЖХ Наталья Рамушкевич сообщила, что на обслуживании предприятий ЖКХ районов Минска находятся 538 домов, в которых меньше 20 квартир и отсутствует техническая возможность для установки групповых приборов учета тепла. Это малоэтажные здания, расположенные в кварталах старой застройки. Большинство из них находятся в Заводском и Партизанском районах.