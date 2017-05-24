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Серийных автомобильных воров задержали в Гродно

25.05.2017 11:01 — Разное | БелТА  
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Серийных автомобильных воров задержали в Гродно
Фото из архива

25 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Серийных автомобильных воров задержали в Гродно. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Трое жителей областного центра по ночам совершали кражи из автомобилей. Известно, что два парня 1998 года рождения и один 2000-го обокрали как минимум три автомобиля.

"Свою деятельность они вели в районе гаражного массива по улице Суворова. Забирали все, что можно было легко и быстро снять", - рассказали в милиции. От рук злоумышленников пострадали два "Мерседеса", из которых пропали акустические системы, магнитолы и некоторые элементы салона, а также "Рено Лагуна" (был украден аккумулятор).

Целью воришек становились автомобили, которые находились вне гаражных боксов и с неисправными либо легко открывающимися замками. Они задержаны, уголовное дело возбуждено по статье "Кража".-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Трое жителей областного центра по ночам совершали кражи из автомобилей. Известно, что два парня 1998 года рождения и один 2000-го обокрали как минимум три автомобиля.

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