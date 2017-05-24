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Обнаженный парень разгуливал в центре Гомеля

25.05.2017 10:58 — Разное | БелТА  
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25 мая, Гомель /Юлия Лысенко - БЕЛТА/. Сотрудники правоохранительных органов задержали парня, который обнаженным разгуливал в центре Гомеля. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Юрий Пилькевич.

Инцидент произошел 20 мая. В отдел внутренних дел Центрального района Гомеля обратились возмущенные гомельчане с сообщением о том, что по улице Советской разгуливает абсолютно обнаженный мужчина.

Милиционеры оперативно задержали нарушителя порядка. Им оказался 20-летний житель областного центра. Причиной столь дерзкого поведения парня стала изрядная доза спиртного.

Молодой человек водворен в изолятор временного содержания. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 339 УК (хулиганство), максимальные санкции которой предусматривают лишение свободы на срок до трех лет.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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