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В Сеть попали новые фотографии iPhone 8

25.05.2017 10:39 — Разное | Tut.by  
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В китайской социальной сети Weibo появились фото, показывающие возможный дизайн готовящегося к анонсу флагманского смартфона компании Apple — iPhone 8.


Изображение: macrumors.com

Изображение: macrumors.com

В отличие от более ранних «утечек» новые снимки показывают металлический, а не стеклянный корпус. На задней панели аппарата, помимо сдвоенной вертикальной камеры, хорошо заметен сканер отпечатков пальцев.

На передней стороне смартфона нет физической кнопки «Домой». Это говорит о том, что клавиши управления, скорее всего, станут экранными. На каком именно варианте дизайна остановится Apple, пока наверняка неизвестно.

Напомним, в 2017 году компания Apple отпразднует десять лет с выхода первого iPhone. В связи с этим большинство аналитиков ожидают, что на сентябрьской презентации нам покажут сразу три новые модели смартфона.

Первые две станут обновленными версиями уже присутствующих на рынке iPhone 7/7Plus, а третья модель получит полностью новый дизайн и другие технологические новшества вроде безрамочного OLED-дисплея с диагональю в 5,8 дюйма. Предполагается, что она будет стоить свыше 1000 долларов США.

Ожидается, что презентация новых продуктов компании Apple пройдет в сентябре этого года.

 
 
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На задней панели аппарата, помимо сдвоенной вертикальной камеры, хорошо заметен сканер отпечатков пальцев.

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