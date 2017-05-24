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В Сеть попали новые фотографии iPhone 8
В китайской социальной сети Weibo
В отличие от
На передней стороне смартфона нет физической кнопки «Домой». Это говорит о том, что клавиши управления, скорее всего, станут экранными. На каком именно варианте дизайна остановится Apple, пока наверняка неизвестно.
Напомним, в 2017 году компания Apple отпразднует десять лет с выхода первого iPhone. В связи с этим большинство аналитиков ожидают, что на сентябрьской презентации нам покажут сразу три новые модели смартфона.
Первые две станут обновленными версиями уже присутствующих на рынке iPhone 7/7Plus, а третья модель получит полностью новый дизайн и другие технологические новшества вроде безрамочного OLED-дисплея с диагональю в 5,8 дюйма. Предполагается, что она будет стоить свыше 1000 долларов США.
Ожидается, что презентация новых продуктов компании Apple пройдет в сентябре этого года.
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На задней панели аппарата, помимо сдвоенной вертикальной камеры, хорошо заметен сканер отпечатков пальцев.
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