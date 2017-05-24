В СК возбудили дело по факту смертельной аварии в Сенненском районе

Подробности смертельной аварии в Сенненском районе рассказала на радио Sputnik Беларусь официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

"24 мая около 14 часов на трассе Богушевск — Коковчино в Сенненском районе Витебской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Ford Focus и Нива, рассказала Сахарова.

Следственная группа в составе следователей Сенненского районного отдела СК и Следственного управления по Витебской области с привлечением экспертов-криминалистов провели осмотр места происшествия.

"Сенненским районным отделом СК в отношении водителя автомобиля Ford Focus возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь", — сообщила Сахарова.

Ответственность по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств, повлекшая по неосторожности смерть человека" предусматривает исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Установлено, что автомобиль Ford Focus под управлением 21-летней девушки, жительницы Богушевска Витебской области, двигался в сторону Богушевска. В автомобиле на переднем пассажирском сидении находилась 17-летняя девушка, жительница Сенненского района. Также в качестве пассажиров в салоне автомобиля ехали еще двое жителей Богушевска, сообщила представитель СК.

"Выехав на встречную полосу движения, автомобиль столкнулся с ВАЗ-2121 под управлением 75-летнего жителя Сенненского района. В автомобиле "Нива" также находился его односельчанин — 40-летний пассажир. От полученных телесных повреждений 17-летняя девушка, пассажир автомобиля Ford Focus, скончалась на месте", — сказала Сахарова.

В Витебскую областную клиническую больницу с телесными повреждениями были доставлены 4 участника аварии, где им оказали медицинскую помощь. Однако вечером 24 апреля скончался еще один пассажир автомобиля Ford Focus 2001 года рождения, уточнила Сахарова.

Сама водитель автомобиля Ford Focus не госпитализировалась. Установлено, что оба водителя автомобилей были трезвыми. Расследование уголовного дела продолжается.

Комментарий официального представителя управления Следственного комитета по Витебской области Светланы Сахаровой слушайте на радио Sputnik Беларусь.