Раскрыты технические характеристики Tesla Model 3

В Сеть утекла таблица характеристик нового электрокара Model 3. Как сообщает Carscoops , до 100 км/ч автомобиль может разогнаться за 5,6 секунды. Всего новинка получит около 100 различных комплектаций.





Запас хода у электрокара составит 350 километров. Позже появится и версия с аккумулятором емкостью 80 кВт·ч, с которым новинка сможет проехать без подзарядки до 480 километров.

Младшая модель получит дизайн в стиле флагманской Model S, пятиместный салон и минималистичный интерьер без панели приборов, но с большим дисплеем в центре консоли. Кузов Model 3 изготовят преимущественно из стали, хотя полностью отказываться от легкосплавных материалов инженеры не станут.

Компания Tesla представит серийную версию электрокара Model 3 в июле 2017 года. Производство новинки должно начаться до конца лета. Минимальный ценник составит около 35 тысяч долларов, однако с учетом различных налоговых программ для покупателей электрокаров в США реальная цена машины на главном рынке сбыта может быть еще ниже. Все автомобили стандартной комплектации будут иметь функции автопилота и совместимость со станциями быстрой зарядки Supercharger.

Позже на базе автомобиля будет построен кроссовер под названием Model Y. Новинка получит открывающиеся вверх двери. Ранее глава Tesla Илон Маск назвал механизм «крылом сокола». Впервые такие двери были продемонстрированы на первом кроссовере бренда — Model X. По неофициальным данным, модель получит блок аккумуляторов емкостью около 70 киловатт-часов. Минимальный запас хода у нового электрического кроссовера составит около 370 километров.