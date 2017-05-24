КГК Беларуси ликвидировал теневой канал поставки овощей и фруктов в Россию



фото: morning-news.ru

Теневой канал поставок запрещенной продукции организовали на территории Беларуси пятеро предпринимателей. На протяжении почти двух лет по поддельным документами они оформляли на таможне грузы из стран Евросоюза.

Стало известно, что была проведена спецоперация по пресечению деятельности преступной группы, которая оказывала содействие недобросовестным субъектам хозяйствования из России по транзиту из стран ЕС в Российскую Федерацию плодоовощной продукции, входящей в санкционный список и запрещенной к ввозу в Россию.

Как установили оперативники финансовой милиции, пять граждан Республики Беларусь, зарегистрировавшись в качестве индивидуальных предпринимателей, на протяжении 2016-2017 годов использовали свои реквизиты и документы для таможенного оформления грузов из Европы и выпуск их в свободное обращение. В общей сложности таким образом было оформлено около 9 тысяч тонн плодоовощной продукции (свыше 600 грузовых автомобилей). В качестве вознаграждения от российских заказчиков они получили более 1,2 млн рублей наличными деньгами.

Пресс-служба КГК отмечает, что организаторами незаконной деятельности являлись российские предприниматели, которые осуществляли закупку санкционной продукции по «теневым схемам» за наличный расчет у поставщиков из Евросоюза. Они же нанимали перевозчиков и контролировали доставку фруктов и овощей на территорию Российской Федерации. От белорусских лжепредпринимателей требовалась таможенное оформление груза.

По информации финансовой милиции, в отношении участников преступной деятельности возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 234 (лжепредпринимательство) Уголовного кодекса. У них изъято более 100 тыс. долларов, документы, электронные носители информации, свидетельствующие о преступной деятельности подозреваемых.

Кроме того, органами финансовых расследований предотвращен необоснованный возврат НДС из бюджета в сумме более 330 тыс. рублей. Указанная сумма поступила на расчетные счета лжепредпринимателей, но была заблокирована Департаментом финансового мониторинга Комитета госконтроля.

Активные участники преступной группы задержаны. Проводятся дальнейшие оперативно-следственные и проверочные мероприятия.