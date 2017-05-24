Фотосушка и первый в Могилеве фримаркет пройдут на большом городском пикнике

Стать участником фотосушки, а также обновить или разгрузить гардероб предлагают могилевчанам на большом городском пикнике 27 мая. Третье по счету мероприятие, которое проводят толокой сами горожане, традиционно организуют на берегу Днепра около городского пляжа. В этом году программа пикника стала еще более обширной, а количество участников обещает стать рекордным.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Живая музыка, спортивные и настольные игры, аттракционы, выставки и мастер-классы, рыцарский лагерь — программа пикника будет очень насыщенной. Традиционно будут работать фотозоны и общепит. При этом организаторы напоминают: с собой можно и даже нужно брать пледы, еду, напитки. Традиционно зона праздника будет свободной от алкоголя и курения.

Впервые на пикнике пройдет фримаркет . Продавцом может стать любой, главное — чтобы вещи были чистые и в хорошем состоянии. Кроме одежды и обуви, можно выставить на продажу бижутерию, косметику, книги и др. Тут можно узнать подробности. А еще на барахолке пройдет аукцион на который уже выставили уникальную книгу, монеты и даже холодильник.



Фото: Денис Васильков

Стать участником фотосушки тоже просто: главное — принести распечатанные снимки. Забрать другое фото можно лишь после того, как повесишь на прищепку свое. Тема «пикниковой» фотосушки — пейзаж. Организаторы таким образом хотят подчеркнуть красоту белорусской природы, а также обратить внимание на проблемы природных зон в Могилеве. На обратной стороне снимка следует обязательно указать авторство, а также название места и его краткое описание.

Большой городской пикник пройдет с 13.00 до 20.00 27 мая.