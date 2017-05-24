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Фотосушка и первый в Могилеве фримаркет пройдут на большом городском пикнике
Стать участником фотосушки, а также обновить или разгрузить гардероб предлагают могилевчанам на
Живая музыка, спортивные и настольные игры, аттракционы, выставки и мастер-классы, рыцарский лагерь — программа пикника будет очень насыщенной. Традиционно будут работать фотозоны и общепит. При этом организаторы напоминают: с собой можно и даже нужно брать пледы, еду, напитки. Традиционно зона праздника будет свободной от алкоголя и курения.
Впервые на пикнике пройдет
Стать участником фотосушки тоже просто: главное — принести распечатанные снимки. Забрать другое фото можно лишь после того, как повесишь на прищепку свое. Тема «пикниковой» фотосушки — пейзаж. Организаторы таким образом хотят подчеркнуть красоту белорусской природы, а также обратить внимание на проблемы природных зон в Могилеве. На обратной стороне снимка следует обязательно указать авторство, а также название места и его краткое описание.
Большой городской пикник пройдет с 13.00 до 20.00 27 мая.
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Обменяться фото, а также обновить или разгрузить гардероб можно будет 27 мая.
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