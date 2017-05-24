В Литве еврочиновнику с воздушного шара показали БелАЭС

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Евросоюз не может законодательно запретить импорт электроэнергии с БелАЭС, так как она находится за пределами ЕС.

Вице-председатель Европейской комиссии по делам энергетики Марош Шевчович, находящийся в Вильнюсе с визитом, во вторник совершил полет на воздушном шаре с целью ознакомления с расположением строящейся на территории Беларуси атомной электростанции, пишет Sputnik со ссылкой на литовские СМИ.

БелАЭС возводится вблизи города Островец в Гродненской области, генподрядчиком строительства выступает российский Росатом, финансирование идет за счет российского госкредита. АЭС расположена в 50 километрах от Вильнюса. Литва не первый год предъявляет претензии к Беларуси, так как, по мнению официального Вильнюса, станция не будет достаточно безопасной. Кроме того, Литва инициирует принятие Евросоюзом решения о запрете на покупку ЕС электроэнергии с БелАЭС. В свою очередь в Минске настаивают, что АЭС соответствует всем стандартам МАГАТЭ по безопасности.

Полет над гнездом мирного атома

Как сообщают литовские СМИ, в полете еврочиновника сопровождал министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас и его советница Аурелия Вярицкайте. Таким образом, Шевчович смог лично ознакомиться с местоположением БелАЭС. "Ветер дул на восток, и мы своими глазами увидели, как близко от Вильнюса находится Островец", — приводят литовские СМИ слова советницы.

Остались ли европейские чиновники довольны полетом, какие выводы они сделали и как это отразится на споре с Минском по вопросу строительства БелАЭС, неизвестно.

Импорт нельзя запретить

Примечательно, что в недавнем интервью литовскому изданию Verslo zinios Шевчович заявил, что ЕС не может запретить импорт электроэнергии, произведенной на АЭС, из стран, не входящих в Евросоюз. Ранее министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас завил, что строящаяся БелАЭС и остановленный проект Калининградской АЭС якобы представляют угрозу для Литвы, нарушают конвенцию по атомной энергетике, которая требует обсуждать с соседними странами выбор площадки для строительства. В апреле литовский парламент принял в особо срочном порядке закон об ограничении импорта электроэнергии якобы небезопасных атомных электростанций, в том числе в будущем — со строящейся сейчас БелАЭС. В законопроекте указывается, что "небезопасными атомными станциями будут называться АЭС, строящиеся или действующие в соседних странах, при проектировке или эксплуатации которых не соблюдались требования безопасности, атомной энергетики и защиты окружающей среды, а также были нарушены международные договоренности и конвенции". "Довольно сложно контролировать характер импортируемой электроэнергии, по техническим причинам также. Европейский союз не может запретить импорт ядерной электроэнергии, так как это противоречит принципам внутреннего энергетического рынка. Запрет на импорт ядерной электроэнергии из стран, не входящих в ЕС, должен быть оценен на основании норм ВТО", — сказал Шевчович. Он добавил, что целью ЕК остается то, чтобы строящаяся в Беларуси АЭС соответствовала высочайшим международным стандартам качества. Первый энергоблок БелАЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.

Как разделить электроэнергию на обычную и атомную?

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Белорусские чиновники не придерживаются одной версии о том, будет ли вырабатываемая на БелАЭС электроэнергия потребляться внутри республики, или же планируется ее экспорт. В разные периоды представители Минэнерго делали заявления о том, что эта электроэнергия будет использоваться только для внутренних нужд, а затем о том, что с запуском БелАЭС республика сможет начать поставки электроэнергии на внешний рынок. В то же время в Минске постоянно отмечали, что не существует никакой технической возможности выделить в один поток исключительно "атомную" электроэнергию. Вся электроэнергия с БелАЭС будет поступать в Белорусскую энергосистему, как и та, которая вырабатывается на традиционных источниках. Поэтому, отмечали белорусские энергетики, достаточно странно слышать заявления о нежелании стран ЕС покупать электроэнергию, произведенную на БелАЭС. Тогда уже нужно вести разговор о полном отказе от белорусской энергии. В то же время к традиционным генерирующим мощностям Белорусской энергосистемы еврочиновники и Литва никогда претензий не предъявляли.