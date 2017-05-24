Леонид Борткевич в день рождения: не опускайте нос и слушайте музыку

Песни в исполнении Леонида Борткевича в "золотом" составе ансамбля "Песняры" уже давно стали классикой и визитной карточкой музыкального искусства Беларуси. Исполненные им хиты "Алеся", "Александрина", "Вероника", "Молодость моя Белоруссия" и многие другие до сих пор звучат во многих уголках планеты.

Ведущий Радио Sputnik Вячеслав Шарапов поздравил легендарного "песняра" с днем рождения и от всего коллектива пожелал ему крепкого здоровья, счастья, благополучия и творческого долголетия.

В свою очередь, знаменитый артист пожелал счастья, надежды, любви, процветания всем слушателям радио Sputnik.

"И чтоб не унывали, чтоб не опускали нос. И желаю вам ваших деток и внуков учить музыке, чтобы они не лезли все время в телевизор, как порой родители хотят, а чтобы развивались. Я считаю, что талант всегда пробьется, и все будет хорошо, надо только учиться музыке, слушать классику, великих Beatles и "Песняров", естественно", — сказал артист.

Поздравление легендарного "песняра" Леонида Борткевича слушайте на радио Sputnik Беларусь.