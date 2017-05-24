10, 17 и 24 июня в Минске у Ратуши пройдут концерты пятого сезона проекта « Джазовые вечера с Банком БелВЭБ », на которых выступят музыканты из США, Нидерландов, Франции, Чили, Туниса, Туркменистана и Беларуси. Начало мероприятий в 20:00, вход свободный.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Стартовав в 2013 году, «Джазовые вечера» подарили Минску формат еженедельных концертов на открытом воздухе в центре столицы. В программе пятого сезона вокальные и инструментальные выступления разных стилей и направлений: этно-джаз, классический джаз, свинг, ориентал-джаз, фьюжн, джаз-фанк, джаз-соул, модерн-джаз, мэйнстрим, ритм-энд-блюз, контемпорари и других.

10 июня звездой вечера будет знаменитый Скотт Хендерсон (США), обладатель званий «Джазовый гитарист № 1» (по версии журнала Guitar World) и «Лучший джазовый гитарист» (по версии Guitar Player). Он выступит в сопровождении французских музыкантов Арчибальда Лагоньера (бас) и Романа Лабайе (барабаны). Также на сцену выйдут: певец и мультиинструменталист Харрисон Янг (США/Нидерланды), этно-джазовый дуэт Agata (Беларусь), VIP-jazz Андрея Славинского.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

17 июня свою программу представит бас-гитарист Кристиан Галвез (Чили), обладатель премии Altazor как лучший джазовый исполнитель Латинской Америки в 2000 и 2004 годах, а также номинант American Music Awards 2005, который выступит с трубачом Кристианом Кутюрруфо (Чили) и барабанщиком Назаром Реджеповым (Туркменистан). Также зрителей ждет встреча с концертным оркестром Бориса Мягкова (Беларусь) и «Трио Константина Горячего» (Беларусь).

24 июня музыкальную эстафету подхватит Кливленд Джонс (США) — певец, композитор, исполняющий симбиоз госпела, ритм-энд-блюза, фанка и традиционного джаза, обладатель безграничных вокальных возможностей и звания «Открытие года» от авторитетного сайта SoulTracks.com. Также выступят: композитор, гитарист, лютнист и певец Набиль Хемир (Тунис), вокальный квартет Minsk Voices (Беларусь), Premier Orchestra (Беларусь).

Организаторами мероприятия в этом году выступают Мингорисполком и концертное агентство «4А-Ивент». Генеральный партнер фестиваля — ОАО «Банк БелВЭБ».

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