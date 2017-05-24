Покупаем роликовые коньки



Катание на роликах — простой и доступный каждому способ поддержания себя в отличной форме. В продаже представлены детские и взрослые ролики разных брендов. О том, как купить роликовые коньки , вы разберем в статье.

Детские и подростковые модели





Детские ролики бывают обычными и профессиональными. В зависимости от возраста ребенка они делятся на три группы: для самых маленьких, от трех до восьми лет, подростковые. Рама может быть алюминиевая или композитная, ботинок жесткий либо мягкий, в разных моделях выдвигается или пятка, или носок. Разными могут быть системы регулировки размера и шнуровка.

Как выбрать и какие купить роликовые коньки для ребенка? Главных правил пять: они должны быть раздвижными, легкими, удобными, качественными и «настраиваемыми» (на таких моделях подшипники и колеса можно менять).

С чего начать, или Ролики для «чайников»





Главный момент для новичка — это выбор конька. Маленькими колесиками оснащаются продвинутые модели, которые будут не лучшим выбором для начинающего роллера. Низкий ботинок и пять колес — отличительные особенности коньков для скоростной езды, которые вам тоже не подходят. Модели без тормоза для обучения тоже брать не следует. Мягкие роликовые ботинки удобнее жестких, зато жесткие обеспечивают надежную фиксацию ноги. Таким образом, для новичка подойдут коньки с диаметром колес 76-80 мм и жесткостью 78А-80А. Ботинок предпочтительней выбрать комбинированный: вы получите надежную фиксацию ноги и ударостойкость. И обязательно наличие тормоза!

Женские ролики





Дизайн женских роликовых коньков может быть любым — от классического до авангардного. Девушкам предлагают купить роликовые коньки агрессивные (маленькие колеса), скоростные (рама удлиненная, колесиков пять), тренировочные (для активных тренировок), фрискейт (рама короткая, тормоза нет, ботинки усиленные) модели.

Мягкий ботинок более удобный, чем пластмассовый. Для надежной фиксации можно выбрать комбинированный вариант. Оптимальные показатели диаметра колес находятся в пределах 72-86 мм. Что касается рамы, то начинающим спортсменкам больше подойдет пластиковая или модель со сменными рамами.

Как выбрать профессиональные ролики?





Профессиональные роликовые коньки достаточно массивные и тяжелые. Их отличительные особенности — низкая рама и небольшие колеса. Развивать высокие скорости такие модели не позволяют, зато с их помощью можно выполнять различные трюки.

Ботинок профессиональных моделей для трюкового «агрессивного» катания жесткий (к нему нужно будет привыкнуть), рама прочная. Стоят модели данной категории в два-три раза дороже обычных беговых и фитнес-роликов. Размер нужно подбирать строго по ноге с обязательной примеркой.

Ролики для слалома





Для слалома нужны купить роликовые коньки особые, хотя базовые трюки многие роллеры осваивают на обычных фитнес-моделях. Основные особенности коньков для слалома — жесткая боковая поддержка, короткая металлическая рама, максимальная точность передачи малейших движений. Они должны легко одеваться и сниматься, обязательно оснащаться жестким шеллом (каркас, куда помещается стопа), который можно подогнать по ноге, иметь хорошую амортизацию и мощную ходовую часть. Дополнительным преимуществом является мягкий валенок внутри ботинка.

Определяем свой размер





С запасом роликовые коньки не берут. Исключение составляют детские и подростковые раздвижные модели, поскольку нога ребенка растет быстро. Как понять, что вы нашли нужный размер? Если пятка плотно прижимается назад, пальцы едва касаются края ботинка спереди, но при этом остается небольшой зазор, скорее всего, модель подходит вам идеально. Собирась купить ролики, постойте в них минут 10-15: так вы проверите удобство колодки. Если чувствуется дискомфорт, от данных коньков следует отказаться.

При совершении покупки в интернет-магазине ориентируйтесь на размеры ноги в сантиметрах. Обведите стопу в носке и подберите модель по размерной таблице, указанной на сайте.

Польза данного вида спорта





Кататься на роликовых коньках не только весело, но и полезно. Смотрите сами:

в ходе езды тренируется сердечно-сосудистая, дыхательная система;

тело становится гибким, пластичным, сильным;

укрепляются практически все группы мышц;

подтягивается фигура.

Кроме того, катание на роликах — прекрасный антистресс. Если ваша работа связана с умственным трудом, то получасовая прогулка после нее поможет избавиться от накопившегося за день напряжения.

Цены





Купить роликовые коньки для новичков высокого качества можно за 300-400 рублей, варианты неизвестных производителей стоят дешевле, но и качество имеют невысокое. Минимальная цена трюковых коньков профессиональной категории составляет около 800 рублей. На детские ролики цены примерно такие же, как на ролики для начинающих. Исключение составляют профессиональные модели для детей и подростков — они обойдутся вам, примерно, в 800 рублей, как и взрослые.

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