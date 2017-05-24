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В больнице умер 16-летний пассажир Ford, пострадавший в ДТП в Сенненском районе
Пассажир Ford, который получил серьезные травмы в ДТП на трассе Богушевск — Коковчино в Сенненском районе, умер в больнице. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Напомним,
Кроме водителя, в Ford ехали три пассажира. В результате ДТП 17-летняя девушка, ехавшая на переднем сиденье, от полученных травм умерла на месте происшествия. Двое парней (2000 и 2001 годов рождения) получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу, где младший из них скончался.
Также в Витебскую областную клиническую больницу с телесными повреждениями доставили водителя и 40-летнего пассажира «Нивы». По информации ГАИ, первого госпитализировали в реанимационное отделение.
В отношении водителя Ford Focus РОСК возбудил уголовное дело. Известно, что она получила права в январе этого года.
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Напомним, авария произошла 24 мая, около 14.00, возле деревни Беленево.
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