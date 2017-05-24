В больнице умер 16-летний пассажир Ford, пострадавший в ДТП в Сенненском районе

Пассажир Ford, который получил серьезные травмы в ДТП на трассе Богушевск — Коковчино в Сенненском районе, умер в больнице. Об этом сообщили в Следственном комитете.



Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

Напомним, авария произошла 24 мая , около 14.00, возле деревни Беленево. По предварительной информации, 21-летняя водитель Ford Focus не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем ВАЗ-2121, которым управлял 75-летний мужчина.



​​​​Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

Кроме водителя, в Ford ехали три пассажира. В результате ДТП 17-летняя девушка, ехавшая на переднем сиденье, от полученных травм умерла на месте происшествия. Двое парней (2000 и 2001 годов рождения) получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу, где младший из них скончался.

Также в Витебскую областную клиническую больницу с телесными повреждениями доставили водителя и 40-летнего пассажира «Нивы». По информации ГАИ, первого госпитализировали в реанимационное отделение.



Фото: Следственный комитет

В отношении водителя Ford Focus РОСК возбудил уголовное дело. Известно, что она получила права в январе этого года.