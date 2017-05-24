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Шапиро: Наши хоккеисты могут подписать контракты с российскими клубами и сменить гражданство

25.05.2017 12:29 — Разное | Tut.by  
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Председатель федерации хоккея Семен Шапиро сегодня на совещании у президента Беларуси Александра Лукашенко по вопросам развития хоккея озвучил главные проблемы, которые мешают успешно развиваться национальной сборной команде, передает корреспондент БЕЛТА.


Фото: БЕЛТА

Семен Шапиро отметил, что именно национальная сборная является главным показателем развития хоккея в стране. Однако, к сожалению, на крупнейших стартах последних лет команда не достигла желаемых результатов. Председатель федерации озвучил основные, по его мнению, проблемы.

— Первое — это отсутствие должного уровня конкуренции за место в составе. Положительную динамику в этом вопросе обеспечит приток хоккеистов из молодежной сборной команды, но выбираем мы сегодня в национальную сборную всего лишь из 60 игроков. Выбор небольшой, — сказал он. — У нас отсутствуют в сборной настоящие лидеры, способные в трудный момент вести за собой коллектив.

Что касается работы тренерского штаба, то, по словам Семена Шапиро, возглавлять национальную команду пока должен высококлассный иностранный специалист.

— Анализ выступлений сборной на чемпионатах мира свидетельствует о том, что только под руководством иностранных тренеров наша команда выходила в четвертьфинал с достойными результатами в группе, — аргументировал он свое предложение. — Совмещение постов главного тренера в национальной команде и базовом клубе сборной — минском «Динамо» — считаю нецелесообразным. Ни один из тренеров национальной сборной, возглавлявший «Динамо», не доработал на этом посту до завершения сезона Континентальной хоккейной лиги. Контракты были расторгнуты по ходу чемпионата.

Вместе с тем, заметил руководитель федерации, ассистентами главного тренера белорусской дружины должны быть главные тренеры минского «Динамо», фарм-клуба «Динамо», Центра по подготовке молодежной сборной команды.

— К сожалению, на выступлении сборной на чемпионате мира сказалась и непростая ситуация в минском «Динамо», — обратил внимание Семен Шапиро. — В преддверии старта команды в Париже игроки озвучили следующие проблемы: наличие задолженности по зарплате, невыплаченные бонусы за выход в плей-офф, неопределенные перспективы на следующий сезон.

Ситуация, на его взгляд, усугубляется еще и тем, что белорусские хоккеисты, не получив предложений от «Динамо», могут подписать контракты с российскими клубами на условиях смены гражданства.

— Мы потеряем хоккеистов не только для клуба, но и для сборной. Этот вопрос нам предстоит в ближайшее время решать, — подчеркнул он.

 
 
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Председатель федерации хоккея Семен Шапиро сегодня на совещании у президента Беларуси Александра Лукашенко по вопросам развития хоккея озвучил главные проблемы,...

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