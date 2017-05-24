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Xiaomi представила смартфон с огромным экраном и емкой батареей. Цена - от 250 долларов

25.05.2017 12:24 — Разное | Tut.by  
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Компания Xiaomi официально представила свой новый смартфон — Mi Max 2, отличительными чертами которого выступают огромный 6,44 дисплей и большая батарея емкостью в 5300 мАч.


Изображение: Xiaomi / gizmochina.com

Xiaomi Mi Max 2 получил полностью металлический корпус и экран с диагональю в 6,44 дюймов. Разрешение — Full HD. Черные рамки вокруг экрана стали тоньше в сравнении с первым Mi Max.

Новинка оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 625 с частотой в 2 ГГц, объем оперативной памяти — 4 ГБ, постоянной — 64 или 128 ГБ в зависимости от модификации устройства.

Сканер отпечатков пальцев расположился на задней панели устройства, также есть стереодинамики и 3,5-мм разъем для наушников. Для зарядки и синхронизации используется порт USB-C. Операционная система — Android 7.1 с фирменной оболочкой MIUI 8.2.


Изображение: Xiaomi / gizmochina.com

Изображение: Xiaomi / gizmochina.com

Изображение: Xiaomi / gizmochina.com

Разрешение основной камеры (используется фотомодуль Sony IMX 386) составляет 12 Мп. Она также обладает 1,25-мкм пикселями, фазовым автофокусом, поддержкой HDR и двойной LED-вспышкой. Разрешение фронтальной камеры — 5 Мп.

Высокий уровень автономности обеспечивает аккумулятор на 5300 мАч. Батарея также поддерживает технологию ускоренной зарядки Quick Charge 3.0.

За один час она может восполнить 68% емкости аккумулятора. Представители компании сообщают, что полного заряда хватит на 18 часов просмотра видео, 9 часов игр, 57 часов разговоров и до 10 дней в режиме непрерывного воспроизведения музыки.

В продаже в Китае устройство появится 1 июня по цене в 248 долларов США за версию с 64 ГБ постоянной памяти и в 291 доллар за модель с 128 ГБ встроенного хранилища.

 
 
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Новинка оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 625 с частотой в 2 ГГц, объем оперативной памяти - 4 ГБ.

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